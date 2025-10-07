Τάσος Γιαννόπουλος για τον ρόλο του στο «Ευτυχισμένοι μαζί»: Η βοήθεια του Γιάννη Μπέζου ήταν τεράστια
Τάσος Γιαννόπουλος για τον ρόλο του στο «Ευτυχισμένοι μαζί»: Η βοήθεια του Γιάννη Μπέζου ήταν τεράστια
Υπήρχε ένα καλό κλίμα, χιούμορ και εκτός πλατό, είχαμε κοινό κώδικα επικοινωνίας, πρόσθεσε για τον συνάδελφό του
Για τον ρόλο του «Μάκη» στη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί», που τον καθιέρωσε στο κοινό μίλησε ο Τάσος Γιαννόπουλος, εξηγώντας πόσο τον βοήθησε ο Γιάννης Μπέζος στο να τον χτίσει. Όπως εξήγησε μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4», η επιτυχία του συγκεκριμένου ρόλου βασίστηκε στον αυθορμητισμό και την ανεμελιά του ήρωα, έναν χαρακτήρα που, όπως είπε, «θα ήθελε να είναι κάθε παντρεμένος άντρας, χωρίς περιορισμούς και ευθύνες».
«Περάσανε 17 χρόνια. Ο Μάκης ήταν ένας πολύ ελεύθερος τύπος, έξω καρδιά, ανέμελος. Ένα μεγάλο παιδί που δεν αναλάμβανε ευθύνες, ήθελε να πίνει μπύρες με την παρέα του», ανέφερε ο ηθοποιός, τονίζοντας πως το κλίμα στα γυρίσματα ήταν εξαιρετικό.
Δείτε το βίντεο
«Ο χαρακτήρας αυτός έβγαινε ανά επεισόδιο, έπινα πολλές μπύρες. Η βοήθεια του Γιάννη Μπέζου ήταν τεράστια. Υπήρχε ένα καλό κλίμα, χιούμορ και εκτός πλατό, είχαμε κοινό κώδικα επικοινωνίας. Ο Γιάννης Μπέζος δημιουργεί την κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά για τη συνεργασία τους.
Ο Τάσος Γιαννόπουλος θέλησε επίσης να ξεκαθαρίσει μια συχνή παρανόηση σχετικά με την καταγωγή του: «Δεν είμαι εγγονός του γνωστού ηθοποιού Τάσου Γιαννόπουλου, δεν ισχύει. Το γράφει και η Wikipedia, αλλά δεν έχω μπει να το αλλάξω. Το "Γιαννόπουλος" είναι το επίθετο του πατέρα μου, και το “Τάσος” το πήρα από τον παππού μου, τον πατέρα της μητέρας μου».
Ειδήσεις σήμερα:
Ανακρίνονται τα δύο θετά παιδιά της Γερμανίδας δημάρχου για την επίθεση με μαχαίρι, με χειροπέδες ο γιος της - «Τους άκουγα να ουρλιάζουν» λέει γείτονας
Τζον Μαρτίνης: Ο Ελληνοαμερικανός επιστήμονας της κβαντικής φυσικής που πήρε το Νόμπελ Φυσικής
Έκλεισε το βιβλιοπωλείο Επί Λέξει στην Ακαδημίας - Να διαβάζετε, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα των ιδιοκτητών
«Περάσανε 17 χρόνια. Ο Μάκης ήταν ένας πολύ ελεύθερος τύπος, έξω καρδιά, ανέμελος. Ένα μεγάλο παιδί που δεν αναλάμβανε ευθύνες, ήθελε να πίνει μπύρες με την παρέα του», ανέφερε ο ηθοποιός, τονίζοντας πως το κλίμα στα γυρίσματα ήταν εξαιρετικό.
Δείτε το βίντεο
«Ο χαρακτήρας αυτός έβγαινε ανά επεισόδιο, έπινα πολλές μπύρες. Η βοήθεια του Γιάννη Μπέζου ήταν τεράστια. Υπήρχε ένα καλό κλίμα, χιούμορ και εκτός πλατό, είχαμε κοινό κώδικα επικοινωνίας. Ο Γιάννης Μπέζος δημιουργεί την κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά για τη συνεργασία τους.
Ο Τάσος Γιαννόπουλος θέλησε επίσης να ξεκαθαρίσει μια συχνή παρανόηση σχετικά με την καταγωγή του: «Δεν είμαι εγγονός του γνωστού ηθοποιού Τάσου Γιαννόπουλου, δεν ισχύει. Το γράφει και η Wikipedia, αλλά δεν έχω μπει να το αλλάξω. Το "Γιαννόπουλος" είναι το επίθετο του πατέρα μου, και το “Τάσος” το πήρα από τον παππού μου, τον πατέρα της μητέρας μου».
Ειδήσεις σήμερα:
Ανακρίνονται τα δύο θετά παιδιά της Γερμανίδας δημάρχου για την επίθεση με μαχαίρι, με χειροπέδες ο γιος της - «Τους άκουγα να ουρλιάζουν» λέει γείτονας
Τζον Μαρτίνης: Ο Ελληνοαμερικανός επιστήμονας της κβαντικής φυσικής που πήρε το Νόμπελ Φυσικής
Έκλεισε το βιβλιοπωλείο Επί Λέξει στην Ακαδημίας - Να διαβάζετε, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα των ιδιοκτητών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα