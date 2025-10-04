Μάιλι Σάιρους για την «κουλτούρα της ακύρωσης»: Ίσως ήμουν το πρώτο άτομο που βίωσε αυτή την κατάσταση

Αναφερόμενη στην «κουλτούρα της ακύρωσης» η Μάιλι Σάιρους εξήγησε, πως θεωρεί τον εαυτό της ένα από τα πρώτα δημόσια πρόσωπα, που βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονης αρνητικής κριτικής.

Σε απόσπασμα από συνέντευξή της που θα προβληθεί στο «CBS Sunday Morning», η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο πώς αντιμετώπισε τη δημόσια κατακραυγή κατά τη διάρκεια της καριέρας της και πώς αντιλαμβάνεται πλέον εκείνη την περίοδο.«Ίσως ήμουν το πρώτο άτομο που ίσως ακυρώθηκε ποτέ, υποθέτω», είπε η Σάιρους, η οποία έγινε αντικείμενο έντονης συζήτησης, όταν από το παιδί-σύμβολο του Hannah Montana μεταμορφώθηκε σε μια ενήλικη ποπ σταρ. «Ξέρεις, δεν ήξερα μέχρι που μεγάλωσα πόσο σκληρό ήταν στην πραγματικότητα, γιατί για τους άλλους ήταν, φαντάζομαι, δύσκολο να το δεχτούν. Για μένα όμως ήταν μια ωραία εποχή. Φαινόταν διασκεδαστική — και ήταν διασκεδαστική» δήλωσε.Παρότι δεν είναι σαφές σε ποιο ακριβώς περιστατικό αναφέρεται, η Σάιρους έχει δεχτεί αρκετές φορές επικρίσεις στο παρελθόν. Από την εμφάνισή της στα Teen Choice Awards του 2009, όταν χόρεψε κρατώντας έναν στύλο πάνω σε παγωτατζίδικο, μέχρι τη στιγμή που προκάλεσε αντιδράσεις με την απότομη αλλαγή της εικόνας της την εποχή του άλμπουμ Bangerz το 2013, με τη γυμνή εμφάνισή της στο βιντεοκλίπ του «Wrecking Ball» και τους στίχους τραγουδιών όπως το «We Can’t Stop», που αναφέρονταν στη χρήση ουσιών και αλκοόλ.«Πλέον, από τη θέση που βρίσκομαι, δεν θα έκρινα ποτέ κάποιον στα 20 του όπως τότε έκριναν εμένα. Νομίζω αυτό είναι το νόημα. Αλλά εκείνη την εποχή, για μένα, ήταν υπέροχα» είπε στη συνέντευξή της.Τον περασμένο μήνα, η Μάιλι Σάιρους μίλησε για την έντονη φήμη που απέκτησε από νεαρή ηλικία σε συνέντευξή της με την Πάμελα Άντερσον για το «CR Fashion Book»: «Πήρα μια απόφαση όταν ήμουν 11 ετών και δεν σταμάτησα ποτέ. Δεσμεύτηκα και ποτέ δεν την αμφισβήτησα ή την επανεξέτασα».