Ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Τατιάνα Στεφανίδου
Ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Τατιάνα Στεφανίδου
Τη λήξη της συνεργασίας του με την Τατιάνα Στεφανίδου ανακοίνωσε απόψε ο ΣΚΑΪ.
Σε σχετική ανακοίνωση από το κανάλι του Φαλήρου αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής POWER TALK, Τατιάνα Στεφανίδου.
Η κα Στεφανίδου υπηρέτησε την εκπομπή με υποδειγματικό επαγγελματισμό, ευγένεια και σεβασμό στους τηλεθεατές, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική ενημέρωση.
Ο ΣΚΑΪ την ευχαριστεί θερμά και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, με την ελπίδα ότι οι δρόμοι μας σύντομα θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον.
