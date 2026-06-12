H SpaceX «εκτοξεύεται» με ιστορική δημόσια εγγραφή και αποτίμηση $1,8 τρισ., ο Ελον Μασκ στα όρια να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος
H SpaceX «εκτοξεύεται» με ιστορική δημόσια εγγραφή και αποτίμηση $1,8 τρισ., ο Ελον Μασκ στα όρια να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος
Η εταιρεία άντλησε 75 δισεκατομμύρια δολάρια με την αρχική δημόσια προσφορά, τιμολογώντας 555,6 εκατομμύρια μετοχές στα 135 δολάρια η καθεμία
Η SpaceX έγραψε ιστορία πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη IPO που έχει γίνει ποτέ, εισάγοντας την εταιρεία στις κορυφαίες εισηγμένες εταιρείες παγκοσμίως και φέρνοντας τον ιδρυτή της, Έλον Μασκ, στο όριο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.
Η εταιρεία άντλησε 75 δισεκατομμύρια δολάρια με την αρχική δημόσια προσφορά, τιμολογώντας 555,6 εκατομμύρια μετοχές στα 135 δολάρια η καθεμία, σύμφωνα με ανακοίνωση στον ιστότοπό της την Πέμπτη. Η IPO της SpaceX είναι περισσότερο από διπλάσια σε μέγεθος σε σχέση με την εισαγωγή της Saudi Aramco το 2019, ύψους 29,4 δισ. δολαρίων.
Η Space Exploration Technologies Corp., όπως είναι επίσημα γνωστή, έδωσε στις τράπεζες που ανέλαβαν την εγγραφή μια επιλογή υπερ-κατανομής για να αγοράσουν επιπλέον 83,3 εκατομμύρια μετοχές στην τιμή της IPO, κάτι που θα αυξήσει το μέγεθος της συμφωνίας σε περίπου 86 δισεκατομμύρια δολάρια αν ασκηθεί πλήρως. Η IPO προσέλκυσε ζήτηση για περισσότερες από τέσσερις φορές τις διαθέσιμες μετοχές.
Στην τιμή της IPO, η SpaceX έχει κεφαλαιοποίηση 1,77 τρισ. δολαρίων. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιλογές μετοχών των εργαζομένων και τις περιορισμένες μονάδες μετοχών, η αποτίμηση πλήρως αραιωμένη φτάνει περίπου 1,8 τρισ. δολάρια. Η εταιρεία θα ξεκινήσει διαπραγμάτευση στο Nasdaq και Nasdaq Texas την Παρασκευή με το σύμβολο SPCX.
Η βάση των οπαδών του Μασκ στην κοινότητα των ιδιωτών επενδυτών ήταν καθοριστική για τη συμφωνία. Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση, έχουν τοποθετήσει παραγγελίες αξίας άνω των 100 δισ. δολαρίων, πολύ περισσότερα από το 20% των μετοχών που τους είχε κρατηθεί.
Η επιτυχία της IPO θα μπορούσε να τον καταστήσει τρισεκατομμυριούχο. Η περιουσία του θα εκτοξευθεί ακόμη περισσότερο αν εκπληρώσει προϋποθέσεις απόδοσης για έως 1,3 δισ. πρόσθετες μετοχές κατηγορίας Β.
Η εταιρεία πρέπει να φτάσει κεφαλαιοποίηση 7,5 τρισ. δολάρια, να ολοκληρώσει κέντρα δεδομένων εκτός Γης ικανά για 100 τεραβάτ υπολογιστικής ισχύος ετησίως και να εγκαταστήσει μόνιμη αποικία ενός εκατομμυρίου κατοίκων στον Άρη για να αποκομίσει όλα αυτά τα μερίδια.
Ο CEO, που δεν μπορεί να πουλήσει μετοχές ένα χρόνο πριν από από την έναρξη διαπραγμάτευσης, ελέγχει το 84% της ψήφου μετά την IPO, εξαιρουμένης της πιθανής υπερ-κατανομής. Οι πολιτικές διακυβέρνησης της SpaceX διασφαλίζουν ότι μόνο ο Μασκ μπορεί να αλλάξει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και να αποχωρήσει ως CEO.
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Η εταιρεία άντλησε 75 δισεκατομμύρια δολάρια με την αρχική δημόσια προσφορά, τιμολογώντας 555,6 εκατομμύρια μετοχές στα 135 δολάρια η καθεμία, σύμφωνα με ανακοίνωση στον ιστότοπό της την Πέμπτη. Η IPO της SpaceX είναι περισσότερο από διπλάσια σε μέγεθος σε σχέση με την εισαγωγή της Saudi Aramco το 2019, ύψους 29,4 δισ. δολαρίων.
Η Space Exploration Technologies Corp., όπως είναι επίσημα γνωστή, έδωσε στις τράπεζες που ανέλαβαν την εγγραφή μια επιλογή υπερ-κατανομής για να αγοράσουν επιπλέον 83,3 εκατομμύρια μετοχές στην τιμή της IPO, κάτι που θα αυξήσει το μέγεθος της συμφωνίας σε περίπου 86 δισεκατομμύρια δολάρια αν ασκηθεί πλήρως. Η IPO προσέλκυσε ζήτηση για περισσότερες από τέσσερις φορές τις διαθέσιμες μετοχές.
Στην τιμή της IPO, η SpaceX έχει κεφαλαιοποίηση 1,77 τρισ. δολαρίων. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιλογές μετοχών των εργαζομένων και τις περιορισμένες μονάδες μετοχών, η αποτίμηση πλήρως αραιωμένη φτάνει περίπου 1,8 τρισ. δολάρια. Η εταιρεία θα ξεκινήσει διαπραγμάτευση στο Nasdaq και Nasdaq Texas την Παρασκευή με το σύμβολο SPCX.
Η βάση των οπαδών του Μασκ στην κοινότητα των ιδιωτών επενδυτών ήταν καθοριστική για τη συμφωνία. Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση, έχουν τοποθετήσει παραγγελίες αξίας άνω των 100 δισ. δολαρίων, πολύ περισσότερα από το 20% των μετοχών που τους είχε κρατηθεί.
Τα κέρδη του ΜασκΗ καθαρή περιουσία του Μασκ θα αυξηθεί περίπου 275 δισ. δολάρια σε περίπου 970 δισ., σχεδόν φτάνοντας το επίπεδο του τρισεκατομμυριούχου, σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index. Το μερίδιό του στη SpaceX, μαζί με επιλογές, αξίζει 688 δισ. δολάρια στα 135 δολάρια ανά μετοχή.
Η επιτυχία της IPO θα μπορούσε να τον καταστήσει τρισεκατομμυριούχο. Η περιουσία του θα εκτοξευθεί ακόμη περισσότερο αν εκπληρώσει προϋποθέσεις απόδοσης για έως 1,3 δισ. πρόσθετες μετοχές κατηγορίας Β.
Η εταιρεία πρέπει να φτάσει κεφαλαιοποίηση 7,5 τρισ. δολάρια, να ολοκληρώσει κέντρα δεδομένων εκτός Γης ικανά για 100 τεραβάτ υπολογιστικής ισχύος ετησίως και να εγκαταστήσει μόνιμη αποικία ενός εκατομμυρίου κατοίκων στον Άρη για να αποκομίσει όλα αυτά τα μερίδια.
Ο CEO, που δεν μπορεί να πουλήσει μετοχές ένα χρόνο πριν από από την έναρξη διαπραγμάτευσης, ελέγχει το 84% της ψήφου μετά την IPO, εξαιρουμένης της πιθανής υπερ-κατανομής. Οι πολιτικές διακυβέρνησης της SpaceX διασφαλίζουν ότι μόνο ο Μασκ μπορεί να αλλάξει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και να αποχωρήσει ως CEO.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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