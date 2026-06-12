Φόρος εισοδήματος: Λήγει η προθεσμία για την έκπτωση του 3%

Σχεδόν 1.800 ευρώ ο μέσος όρος που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι - Μετά τις 15/6 έως τις 15 Ιουλίου μπαίνουμε στη ζώνη έκπτωσης 2%