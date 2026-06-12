Φόρος εισοδήματος: Λήγει η προθεσμία για την έκπτωση του 3%
Φόρος εισοδήματος: Λήγει η προθεσμία για την έκπτωση του 3%
Σχεδόν 1.800 ευρώ ο μέσος όρος που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι - Μετά τις 15/6 έως τις 15 Ιουλίου μπαίνουμε στη ζώνη έκπτωσης 2%
Λίγες ημέρες απομένουν για τη λήξη της προθεσμίας που έχουν στη διάθεση τους οι φορολογούμενοι που θέλουν να εξασφαλίσουν την έκπτωση του 3% για τον φόρο εισοδήματος.
Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν έως 15 Ιουνίου, η έκπτωση διαμορφώνεται στο 3%, ενώ για δηλώσεις έως την προθεσμία της 15ης Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται στο 2%.
Όσοι υπέβαλαν δήλωση έως τις 15 Μαΐου δικαιούνται έκπτωση 4%, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις η εξόφληση του φόρου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου, ώστε να ισχύσει η αντίστοιχη έκπτωση.
Αν κάποιος δεν επιλέξει την εφάπαξ πληρωμή, μπορεί να εξοφλήσει σε 8 μηνιαίες δόσεις (Ιούλιος 2026-Φεβρουάριος 2027) ή και σε 12 μέσω πιστωτικής κάρτας.
Σε σχέση με το τι συνέβαινε περίπου ένα μήνα, όταν και τελείωνε η διορία για την έκπτωση του 4% και τότε οι δηλώσεις που είχαν υποβληθεί ήταν λιγότερες κατά 240.000 από το αντίστοιχο περσινό διάστημα, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο ρυθμός υποβολής έχει αυξηθεί σημαντικά και υπολειπόμαστε πολύ λιγότερο από την περσινή εικόνα.
Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ έως τις 10 Ιουνίου είχαν υποβληθεί 4.783.473 δηλώσεις έναντι 4.707.766. Μόλις δηλαδή 75.000 λιγότερες.
Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν έως 15 Ιουνίου, η έκπτωση διαμορφώνεται στο 3%, ενώ για δηλώσεις έως την προθεσμία της 15ης Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται στο 2%.
Όσοι υπέβαλαν δήλωση έως τις 15 Μαΐου δικαιούνται έκπτωση 4%, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις η εξόφληση του φόρου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου, ώστε να ισχύσει η αντίστοιχη έκπτωση.
Αν κάποιος δεν επιλέξει την εφάπαξ πληρωμή, μπορεί να εξοφλήσει σε 8 μηνιαίες δόσεις (Ιούλιος 2026-Φεβρουάριος 2027) ή και σε 12 μέσω πιστωτικής κάρτας.
Σε σχέση με το τι συνέβαινε περίπου ένα μήνα, όταν και τελείωνε η διορία για την έκπτωση του 4% και τότε οι δηλώσεις που είχαν υποβληθεί ήταν λιγότερες κατά 240.000 από το αντίστοιχο περσινό διάστημα, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο ρυθμός υποβολής έχει αυξηθεί σημαντικά και υπολειπόμαστε πολύ λιγότερο από την περσινή εικόνα.
Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ έως τις 10 Ιουνίου είχαν υποβληθεί 4.783.473 δηλώσεις έναντι 4.707.766. Μόλις δηλαδή 75.000 λιγότερες.
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