Σφοδρή καταιγίδα «χτύπησε» την Κοζάνη, 85 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην Κοιλάδα, πλημμύρισαν δρόμοι και γέφυρες, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Βροχή Κακοκαιρία Κοζάνη

Σφοδρή καταιγίδα «χτύπησε» την Κοζάνη, 85 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην Κοιλάδα, πλημμύρισαν δρόμοι και γέφυρες, δείτε βίντεο

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή σε κατοίκους και οδηγούς

Σφοδρή καταιγίδα «χτύπησε» την Κοζάνη, 85 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην Κοιλάδα, πλημμύρισαν δρόμοι και γέφυρες, δείτε βίντεο
Ισχυρή καταιγίδα έπληξε το βράδυ της Πέμπτης, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, περιοχές του Ελλησπόντου και της Δημοτικής Ενότητας Υψηλάντη, καθώς και τον κάμπο του Μαυροδενδρίου, στην Κοζάνη προκαλώντας προβλήματα από τη μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, με φερτά υλικά και μεγάλους όγκους νερού να καταλήγουν σε δρόμους και χαμηλά σημεία. Ιδιαίτερα προβλήματα παρουσιάστηκαν στη γέφυρα της περιοχής, η οποία πλημμυρίζει σχεδόν σε κάθε έντονη βροχόπτωση, καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων. Η κατάσταση χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα δύσκολη για μεγάλο τμήμα της περιοχής της Σαριγκιόλ, καθώς ο όγκος του νερού που δέχθηκαν οι οικισμοί ήταν εξαιρετικά μεγάλος.




Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Δήμου Κοζάνης και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έως τις 23:00, τα ύψη βροχής διαμορφώθηκαν ως εξής:
Κοιλάδα: 85 χιλιοστά
Άγιος Δημήτριος: 60 χιλιοστά
Μαυροδένδρι (κάμπος): 51 χιλιοστά.

Οι Aρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή σε κατοίκους και οδηγούς, ιδιαίτερα στα χωριά που βρίσκονται στις πλαγιές των γύρω ορεινών όγκων, όπως το Δρέπανο, το Γαλάνι, η Κοιλάδα, το Καπνοχώρι και το Λεβέντη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα ορμητικά νερά παρασύρουν λάσπες και φερτά υλικά, δημιουργώντας ακόμη και προσωρινά ρέματα μέσα στους οικισμούς και σε δρόμους όπου συνήθως δεν υπάρχει υδάτινη ροή.

kozan.gr: Μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά εξω από Αγ. Δημήτριου


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Από την κακοκαιρία σημειώθηκαν επίσης προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, με αναφορές για διακοπές ρεύματος σε περιοχές που επηρεάστηκαν από το έντονο καιρικό φαινόμενο. Η Πυροσβεστική Κοζάνης δέχτηκε μια κλήση για άντληση υδάτων σε οικία στο Δρέπανο Κοζάνης.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε σημεία όπου έχουν συγκεντρωθεί νερά και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κατάστασης.

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