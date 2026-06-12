«Ζωγραφίζω για μένα» στο Κουκάκι
ΠΑΙΔΙ
Μάριος Βαμβακάρης έκθεση

«Ζωγραφίζω για μένα» στο Κουκάκι

Για το νέο βιβλίο του Μάρκου Βαμβακάρη

«Ζωγραφίζω για μένα» στο Κουκάκι

Ο Μάριος Βαμβακάρης και οι Εκδόσεις Ψυχογιός σας προσκαλούν σε μία 3ήμερη έκθεση με αφορμή το νέο του βιβλίο "Ζωγραφίζω για μένα" στο Κουκάκι (Μάρκου Μπότσαρη 42, Αθήνα)

Πρόγραμμα εκδηλώσεων:
Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό από την Παρασκευή 12/6 έως την Κυριακή 14/6, 11:00-23:00.

Παρασκευή 12/6, 19:00-23:00 - Elenaqi DJ Set
Σάββατο 13/6, 19:00-21:00 - Meealphis DJ Set
Σάββατο 13/6, 19:00-21:00 - Yama Live
Κυριακή 14/6, 12:00-14:00 - Hardclo
Κυριακή 14/6, 19:00-21:00 - Nine DJ Set

Κουκάκι (Μάρκου Μπότσαρη 42, Αθήνα)

Ελεύθερη είσοδος

vamvakaris

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης