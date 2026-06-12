Ο Μάριος Βαμβακάρης και οι Εκδόσεις Ψυχογιός σας προσκαλούν σε μία 3ήμερη έκθεση με αφορμή το νέο του βιβλίο "Ζωγραφίζω για μένα" στο Κουκάκι (Μάρκου Μπότσαρη 42, Αθήνα)



Πρόγραμμα εκδηλώσεων:

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό από την Παρασκευή 12/6 έως την Κυριακή 14/6, 11:00-23:00.



Παρασκευή 12/6, 19:00-23:00 - Elenaqi DJ Set

Σάββατο 13/6, 19:00-21:00 - Meealphis DJ Set

Σάββατο 13/6, 19:00-21:00 - Yama Live

Κυριακή 14/6, 12:00-14:00 - Hardclo

Κυριακή 14/6, 19:00-21:00 - Nine DJ Set



Κουκάκι (Μάρκου Μπότσαρη 42, Αθήνα)



Ελεύθερη είσοδος