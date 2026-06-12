«Ζωγραφίζω για μένα» στο Κουκάκι
«Ζωγραφίζω για μένα» στο Κουκάκι
Για το νέο βιβλίο του Μάρκου Βαμβακάρη
Ο Μάριος Βαμβακάρης και οι Εκδόσεις Ψυχογιός σας προσκαλούν σε μία 3ήμερη έκθεση με αφορμή το νέο του βιβλίο "Ζωγραφίζω για μένα" στο Κουκάκι (Μάρκου Μπότσαρη 42, Αθήνα)
Πρόγραμμα εκδηλώσεων:
Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό από την Παρασκευή 12/6 έως την Κυριακή 14/6, 11:00-23:00.
Παρασκευή 12/6, 19:00-23:00 - Elenaqi DJ Set
Σάββατο 13/6, 19:00-21:00 - Meealphis DJ Set
Σάββατο 13/6, 19:00-21:00 - Yama Live
Κυριακή 14/6, 12:00-14:00 - Hardclo
Κυριακή 14/6, 19:00-21:00 - Nine DJ Set
Κουκάκι (Μάρκου Μπότσαρη 42, Αθήνα)
Ελεύθερη είσοδος
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