ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστή η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου λόγω της πορείας για τη Γάζα

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στη Σαγκάη - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
GALA
Ηλιάνα Παπαγεωργίου Σανγκάη Ταξίδι

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στη Σαγκάη - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε

Μετά το Πεκίνο το μοντέλο επισκέφτηκε μια ακόμη πόλη της Κίνας

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στη Σαγκάη - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το ταξίδι της στην Κίνα συνεχίζει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Το μοντέλο αφού επισκέφτηκε το Πεκίνο ταξίδεψε σε μια άλλη πόλη της χώρας και συγκεκριμένα στη Σαγκάη.

Μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από το ταξίδι της. Σε κάποια από τα στιγμιότυπα που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάρει σε δρόμους της Σαγκάης και σε άλλα αποτυπώνει σημεία της πόλης.

Δείτε τις φωτογραφίες
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στη Σαγκάη - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στη Σαγκάη - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στη Σαγκάη - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στη Σαγκάη - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στη Σαγκάη - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στη Σαγκάη - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στη Σαγκάη - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε


Ειδήσεις σήμερα:

Global Sumud Flotilla: Προς απέλαση όλοι οι ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα - Ο Ισραηλινοί λένε ότι αναχαίτισαν όλα τα σκάφη, δείτε βίντεο

Βίντεο: Αυτός είναι ο δράστης που σκότωσε δύο άτομα σε Εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ

Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της η πρώην σύντροφος της Ντέμης Γεωργίου - Η φωτογραφία από τον γάμο
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης