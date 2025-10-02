Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στη Σαγκάη - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στη Σαγκάη - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Μετά το Πεκίνο το μοντέλο επισκέφτηκε μια ακόμη πόλη της Κίνας
Το ταξίδι της στην Κίνα συνεχίζει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Το μοντέλο αφού επισκέφτηκε το Πεκίνο ταξίδεψε σε μια άλλη πόλη της χώρας και συγκεκριμένα στη Σαγκάη.
Μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από το ταξίδι της. Σε κάποια από τα στιγμιότυπα που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάρει σε δρόμους της Σαγκάης και σε άλλα αποτυπώνει σημεία της πόλης.
Δείτε τις φωτογραφίες
Μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από το ταξίδι της. Σε κάποια από τα στιγμιότυπα που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάρει σε δρόμους της Σαγκάης και σε άλλα αποτυπώνει σημεία της πόλης.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα:
Global Sumud Flotilla: Προς απέλαση όλοι οι ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα - Ο Ισραηλινοί λένε ότι αναχαίτισαν όλα τα σκάφη, δείτε βίντεο
Βίντεο: Αυτός είναι ο δράστης που σκότωσε δύο άτομα σε Εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ
Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της η πρώην σύντροφος της Ντέμης Γεωργίου - Η φωτογραφία από τον γάμο
Global Sumud Flotilla: Προς απέλαση όλοι οι ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα - Ο Ισραηλινοί λένε ότι αναχαίτισαν όλα τα σκάφη, δείτε βίντεο
Βίντεο: Αυτός είναι ο δράστης που σκότωσε δύο άτομα σε Εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ
Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της η πρώην σύντροφος της Ντέμης Γεωργίου - Η φωτογραφία από τον γάμο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα