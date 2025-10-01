Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στην Κίνα
Το μοντέλο μοιράστηκε στα social media εικόνες από την επίσκεψή της στο Πεκίνο
Στην Κίνα βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δημοσιεύοντας στα social media φωτογραφίες από το ταξίδι της.
Το μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από το Πεκίνο, ενώ πόζαρε σε γνωστά αξιοθέατα της κινεζικής πρωτεύουσας, όπως στο Σινικό Τείχος.
Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδειχνε να απολαμβάνει την απόδρασή της, κάνοντας ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
