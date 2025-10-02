«Θα είμαι πάντα εδώ για σένα» – Η Σάρον Όσμπορν αποκαλύπτει τα σημειώματα που της άφησε ο Όζι πριν τον θάνατό του
Το ντοκιμαντέρ «Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home» φέρνει στο φως τις τελευταίες στιγμές και την τρυφερή σχέση του ζευγαριού
Συγκίνηση προκαλούν τα τελευταία σημειώματα που άφηνε ο Όζι Όσμπορν στη σύζυγό του Σάρον, όπως αποκαλύπτεται στο νέο ντοκιμαντέρ του BBC «Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home». Ο θρυλικός frontman των Black Sabbath, που έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου από ανακοπή καρδιάς, συνήθιζε να αφήνει τρυφερά μηνύματα στο σπίτι τους στο Μπάκιγχαμσαϊρ. Ανάμεσα σε αυτά, οι φράσεις: «Σ’ αγαπώ για πάντα», «Δεν παύω να σ’ αγαπώ» και «Θα είμαι πάντα εδώ για σένα».
Η Σάρον Όσμπορν μίλησε για την καθημερινότητά τους στο σπίτι που έγινε ο τόπος ταφής του τραγουδιστή: «Ήταν σαν να μπορούσα να αναπνεύσω. Είναι το μικρό μας κομμάτι παραδείσου. Το μόνο που ακούς είναι πουλιά, λίγο τα σκυλιά μας και τον Όζι να φωνάζει». Το ζευγάρι είχε αποφασίσει να περάσει τα τελευταία χρόνια του μακριά από την Αμερική, με τη Σάρον να τονίζει: «Σπίτι είναι όπου είμαστε μαζί. Όσο είναι με μένα, είμαι καλά».
Δείτε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ
Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει και την επιθυμία τους να αποσυρθούν όταν ο Όζι θα γινόταν 70. «Πάντα έλεγα στον Όζι, όταν γίνεις 70, λέμε αντίο», ανέφερε η ίδια. Παρά τη φήμη του «άρχοντα του σκότους», η Σάρον υπογράμμισε: «Είμαστε αρκετά φυσιολογικοί. Στην πραγματικότητα, αρκετά βαρετοί».
Η έπαυλη του ζευγαριού, που η Σάρον χαρακτήρισε «παράδεισο», κατέληξε να γίνει ο τόπος ανάπαυσης του Όζι, με τις τελευταίες του λέξεις προς τη γυναίκα της ζωής του να αποτυπώνουν την αφοσίωση που τους ένωνε μέχρι το τέλος.
Η σχέση του Όζι και της Σάρον Όσμπορν ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν εκείνη ανέλαβε τη διαχείριση της καριέρας του μετά την αποχώρησή του από τους Black Sabbath. Ο γάμος τους το 1982 σημαδεύτηκε τόσο από την καλλιτεχνική αναγέννηση του Όζι όσο και από έντονες προσωπικές δοκιμασίες. Ο τραγουδιστής πάλεψε με εξαρτήσεις, βίαιες εκρήξεις και απιστίες, με τη Σάρον να παραδέχεται αργότερα ότι υπήρξαν στιγμές που εκείνος δεν της φέρθηκε καλά. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια στάθηκε δίπλα του σε κάθε κρίση, υπογραμμίζοντας ότι ο δεσμός τους ήταν πιο ισχυρός από τις αντιξοότητες. Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά, μεγάλωσαν μια οικογένεια που βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας και κατάφεραν, έστω και με δυσκολίες, να διατηρήσουν έναν κοινό βηματισμό μέχρι το τέλος της ζωής του.
