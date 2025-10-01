Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «People We Meet on Vacation»
H ταινία θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 9 Ιανουαρίου 2026
Το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «People We Meet on Vacation», με πρωταγωνιστές την Έμιλι Μπέιντερ και τον Τομ Μπλάιθ, δόθηκε στη δημοσιότητα. Η ταινία, που βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Έμιλι Χένρι, θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 9 Ιανουαρίου 2026.
Η ιστορία παρακολουθεί δύο στενούς φίλους επί μία δεκαετία, την εκκεντρική Poppy (Μπέιντερ) και τον αυστηρό με τη ρουτίνα Alex (Μπλάιθ). Παρότι ζουν σε διαφορετικές πόλεις, έχουν καθιερώσει να περνούν μαζί μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών. Ωστόσο, η σχέση τους δοκιμάζεται όταν αρχίζουν να αναρωτιούνται το προφανές για όλους τους άλλους: αν τελικά θα μπορούσαν να είναι το ιδανικό ζευγάρι.
Το σενάριο υπογράφουν οι Γιούλιν Κουάνγκ, Άμος Βέρνον και Νούνζιο Ραντάτσο, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Μπρετ Χάλεϊ). Η συγγραφέας του βιβλίου, Έμιλι Χένρι, δήλωσε σε συνέντευξή της στο Netflix: «Ήμουν πολύ αγχωμένη για το ποιος θα υποδυθεί αυτούς τους χαρακτήρες. Είμαι απόλυτα σίγουρη ότι οι αναγνώστες μου, αλλά και πολλοί άλλοι που δεν γνωρίζουν καν το βιβλίο, θα ερωτευτούν τους δύο πρωταγωνιστές».
Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Σάρα Κάθριν Χουκ, Τζαμίλα Τζαμίλ, Λουσιέν Λαβίσκουντ, Άλις Λι, Λούκας Γκέιτζ και Μάιλς Χάιζερ. Μιλώντας στο Tudum, ο σκηνοθέτης Μπρετ Χάλεϊ ανέφερε: «Αυτή η ταινία δεν αφηγείται απλώς μια ιστορία αγάπης. Σου δίνει την αίσθηση ότι έχεις πάει διακοπές μαζί με την Poppy και τον Alex».
Η παραγωγή αποτελεί συνεργασία της 3000 Pictures/Sony Pictures με το Netflix, ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα το φθινόπωρο του 2024, όπως αποκάλυψε το Variety.
