Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «People We Meet on Vacation»
GALA
Netflix Ταινία People We Meet on Vacation

Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «People We Meet on Vacation»

H ταινία θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 9 Ιανουαρίου 2026

Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «People We Meet on Vacation»
Πέννυ Λουπάκη
Το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «People We Meet on Vacation», με πρωταγωνιστές την Έμιλι Μπέιντερ και τον Τομ Μπλάιθ, δόθηκε στη δημοσιότητα. Η ταινία, που βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Έμιλι Χένρι, θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 9 Ιανουαρίου 2026.

Η ιστορία παρακολουθεί δύο στενούς φίλους επί μία δεκαετία, την εκκεντρική Poppy (Μπέιντερ) και τον αυστηρό με τη ρουτίνα Alex (Μπλάιθ). Παρότι ζουν σε διαφορετικές πόλεις, έχουν καθιερώσει να περνούν μαζί μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών. Ωστόσο, η σχέση τους δοκιμάζεται όταν αρχίζουν να αναρωτιούνται το προφανές για όλους τους άλλους: αν τελικά θα μπορούσαν να είναι το ιδανικό ζευγάρι.

Δείτε το βίντεο
People We Meet On Vacation | Official Teaser | Netflix

Το σενάριο υπογράφουν οι Γιούλιν Κουάνγκ, Άμος Βέρνον και Νούνζιο Ραντάτσο, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Μπρετ Χάλεϊ). Η συγγραφέας του βιβλίου, Έμιλι Χένρι, δήλωσε σε συνέντευξή της στο Netflix: «Ήμουν πολύ αγχωμένη για το ποιος θα υποδυθεί αυτούς τους χαρακτήρες. Είμαι απόλυτα σίγουρη ότι οι αναγνώστες μου, αλλά και πολλοί άλλοι που δεν γνωρίζουν καν το βιβλίο, θα ερωτευτούν τους δύο πρωταγωνιστές».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Σάρα Κάθριν Χουκ, Τζαμίλα Τζαμίλ, Λουσιέν Λαβίσκουντ, Άλις Λι, Λούκας Γκέιτζ και Μάιλς Χάιζερ. Μιλώντας στο Tudum, ο σκηνοθέτης Μπρετ Χάλεϊ ανέφερε: «Αυτή η ταινία δεν αφηγείται απλώς μια ιστορία αγάπης. Σου δίνει την αίσθηση ότι έχεις πάει διακοπές μαζί με την Poppy και τον Alex».

Η παραγωγή αποτελεί συνεργασία της 3000 Pictures/Sony Pictures με το Netflix, ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα το φθινόπωρο του 2024, όπως αποκάλυψε το Variety.

Πέννυ Λουπάκη

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης