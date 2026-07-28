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Γιώργος Νταλάρας: Ρεμπέτικη εξόρμηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Γιώργος Νταλάρας: Ρεμπέτικη εξόρμηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Πότε θα πραγματοποιηθούν οι συναυλίες του ερμηνευτή με το πρόγραμμα που ενθουσίασε την Ευρώπη
Στη Νίκαια, στη γειτονιά που γεννήθηκε και πέρασε τα πρώτα του παιδικά χρόνια, επιστρέφει ο Γιώργος Νταλάρας για να δώσει μια συναυλία στο Κατράκειο Θέατρο, στις 24 Σεπτεμβρίου, αφιερωμένη στο αγαπημένο του ρεμπέτικο. Το ίδιο πρόγραμμα θα παρουσιαστεί λίγες μέρες νωρίτερα, στις 3 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Γης Θεσσαλονίκης.
Για τον Γιώργο Νταλάρα, το ρεμπέτικο αποτελεί ζωντανό κομμάτι της ιστορίας, της μνήμης και της συλλογικής μας ταυτότητας. Εδώ και περισσότερα από πενήντα χρόνια επιστρέφει διαρκώς σε αυτό το ρεπερτόριο, αναζητώντας νέες αναγνώσεις και νέους τρόπους για να το συστήσει στις επόμενες γενιές.
Όπως έχει πει χαρακτηριστικά ο ίδιος: «Το ρεμπέτικο δεν είναι μουσείο. Είναι η πιο ζωντανή έκφραση της ελληνικής ψυχής, το πιο επαναστατικό και το πιο ζωντανό είδος της ελληνικής μουσικής. Έχουμε ακόμη πολλά να μάθουμε από το ρεμπέτικο. Δεν εξαντλείται ποτέ».
Αυτά τα τραγούδια δεν ανήκουν στο παρελθόν. Συνεχίζουν να συνομιλούν με το σήμερα, γιατί γεννήθηκαν μέσα από τις πραγματικές ιστορίες των ανθρώπων: τη φτώχεια, τον έρωτα, την προσφυγιά, τη ξενιτιά, τις απώλειες αλλά και την ελπίδα. Οι συναυλίες που προηγήθηκαν σε κορυφαίες ευρωπαϊκές αίθουσες απέδειξαν ότι το ρεμπέτικο δεν γνωρίζει σύνορα. Κοινό κάθε ηλικίας και διαφορετικών εθνικοτήτων αγκάλιασε αυτή τη μουσική διαδρομή, επιβεβαιώνοντας ότι η αλήθεια και η δύναμη αυτών των τραγουδιών παραμένουν πανανθρώπινες, συγκινώντας ακόμη και ανθρώπους που δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα.
Στη σκηνή, δίπλα στον Γιώργο Νταλάρα, θα βρεθούν οι εξαιρετικοί ερμηνευτές Ασπασία Στρατηγού, Μαριάνα Κατσιμίχα και Βασίλης Κορακάκης, μαζί με μια επίλεκτη ομάδα σπουδαίων μουσικών. Με γνώση, αυθεντικότητα και βαθύ σεβασμό στο ύφος του ρεμπέτικου, συνθέτουν μια παράσταση που δεν αναπολεί απλώς το παρελθόν, αλλά αποδεικνύει ότι η σπουδαιότερη λαϊκή μουσική της Ελλάδας παραμένει ζωντανή, σύγχρονη και βαθιά συγκινητική.
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Για τον Γιώργο Νταλάρα, το ρεμπέτικο αποτελεί ζωντανό κομμάτι της ιστορίας, της μνήμης και της συλλογικής μας ταυτότητας. Εδώ και περισσότερα από πενήντα χρόνια επιστρέφει διαρκώς σε αυτό το ρεπερτόριο, αναζητώντας νέες αναγνώσεις και νέους τρόπους για να το συστήσει στις επόμενες γενιές.
Όπως έχει πει χαρακτηριστικά ο ίδιος: «Το ρεμπέτικο δεν είναι μουσείο. Είναι η πιο ζωντανή έκφραση της ελληνικής ψυχής, το πιο επαναστατικό και το πιο ζωντανό είδος της ελληνικής μουσικής. Έχουμε ακόμη πολλά να μάθουμε από το ρεμπέτικο. Δεν εξαντλείται ποτέ».
Αυτά τα τραγούδια δεν ανήκουν στο παρελθόν. Συνεχίζουν να συνομιλούν με το σήμερα, γιατί γεννήθηκαν μέσα από τις πραγματικές ιστορίες των ανθρώπων: τη φτώχεια, τον έρωτα, την προσφυγιά, τη ξενιτιά, τις απώλειες αλλά και την ελπίδα. Οι συναυλίες που προηγήθηκαν σε κορυφαίες ευρωπαϊκές αίθουσες απέδειξαν ότι το ρεμπέτικο δεν γνωρίζει σύνορα. Κοινό κάθε ηλικίας και διαφορετικών εθνικοτήτων αγκάλιασε αυτή τη μουσική διαδρομή, επιβεβαιώνοντας ότι η αλήθεια και η δύναμη αυτών των τραγουδιών παραμένουν πανανθρώπινες, συγκινώντας ακόμη και ανθρώπους που δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα.
Στη σκηνή, δίπλα στον Γιώργο Νταλάρα, θα βρεθούν οι εξαιρετικοί ερμηνευτές Ασπασία Στρατηγού, Μαριάνα Κατσιμίχα και Βασίλης Κορακάκης, μαζί με μια επίλεκτη ομάδα σπουδαίων μουσικών. Με γνώση, αυθεντικότητα και βαθύ σεβασμό στο ύφος του ρεμπέτικου, συνθέτουν μια παράσταση που δεν αναπολεί απλώς το παρελθόν, αλλά αποδεικνύει ότι η σπουδαιότερη λαϊκή μουσική της Ελλάδας παραμένει ζωντανή, σύγχρονη και βαθιά συγκινητική.
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