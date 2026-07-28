Ναυαγοσώστρια διέσωσε πατέρα και τις τέσσερις κόρες του στη Σύρο, παρασύρθηκε η βάρκα τους από τον άνεμο

Ο πατέρας με τα 4 κοριτσάκια, κάτω των 10 ετών, απομακρύνθηκε με φουσκωτή βάρκα από την ακτή παρά τις συστάσεις που του έγιναν, οπότε η βάρκα άρχισε να παρασύρεται από τον αέρα