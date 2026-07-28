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Ναυαγοσώστρια διέσωσε πατέρα και τις τέσσερις κόρες του στη Σύρο, παρασύρθηκε η βάρκα τους από τον άνεμο
ΕΛΛΑΔΑ
Σύρος Παραλία ναυαγοσώστρια Διάσωση

Ναυαγοσώστρια διέσωσε πατέρα και τις τέσσερις κόρες του στη Σύρο, παρασύρθηκε η βάρκα τους από τον άνεμο

Ο πατέρας με τα 4 κοριτσάκια, κάτω των 10 ετών, απομακρύνθηκε με φουσκωτή βάρκα από την ακτή παρά τις συστάσεις που του έγιναν, οπότε η βάρκα άρχισε να παρασύρεται από τον αέρα

Ναυαγοσώστρια διέσωσε πατέρα και τις τέσσερις κόρες του στη Σύρο, παρασύρθηκε η βάρκα τους από τον άνεμο
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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σήμερα το μεσημέρι στην παραλία της Βάρης στη Σύρο, όταν ένας Γάλλος τουρίστας και οι τέσσερις ανήλικες κόρες του παρασύρθηκαν με φουσκωτή βάρκα από τους ισχυρούς ανέμους.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, η άμεση και ψύχραιμη επέμβαση της ναυαγοσώστριας, που ονομάζεται Παρασκευή και είναι απόφοιτος της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής, αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς κατάφερε να μεταφέρει με ασφάλεια ολόκληρη την οικογένεια στην ακτή

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πατέρας με τα 4 κοριτσάκια (κάτω των 10 ετών) απομακρύνθηκε με φουσκωτή βάρκα από την ακτή παρά τις συστάσεις που του έγιναν. Η βάρκα άρχισε να παρασύρεται από τον αέρα και η μητέρα που βρίσκονταν στην ακτή άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Ευτυχώς όλα τα παιδιά φορούσαν σωσίβια, όχι όμως και ο πατέρας.

Η ναυαγοσώστρια μπήκε άμεσα στο νερό, προσέγγισε την οικογένεια, τοποθέτησε δύο παιδιά στη ναυαγοσωστική σανίδα και ρυμούλκησε με το rescue can τους υπόλοιπους, οδηγώντας τους με ασφάλεια στην πλησιέστερη ξηρά.
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