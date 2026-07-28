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Συνελήφθησαν δύο υπεύθυνοι καταστημάτων στη Ζάκυνθο επειδή πούλησαν αλκοόλ σε ανηλίκους
ΕΛΛΑΔΑ
Ανήλικοι Ζάκυνθος Αλκοόλ Συλλήψεις

Συνελήφθησαν δύο υπεύθυνοι καταστημάτων στη Ζάκυνθο επειδή πούλησαν αλκοόλ σε ανηλίκους

Σε μία περίπτωση διαπιστώθηκε και παράβαση ηχορύπανσης, καθώς η μουσική υπερέβαινε το επιτρεπτό όριο θορύβου

Συνελήφθησαν δύο υπεύθυνοι καταστημάτων στη Ζάκυνθο επειδή πούλησαν αλκοόλ σε ανηλίκους
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Στη σύλληψη δύο υπεύθυνων καταστημάτων, οι οποίοι πούλησαν αλκοόλ σε ανηλίκους, προχώρησε τις τελευταίες ημέρες η Αστυνομία στη Ζάκυνθο.

Ειδικότερα, μετά από ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ., διαπιστώθηκε ότι οι υπεύθυνοι των καταστημάτων είχαν επιτρέψει την είσοδο και την παραμονή ανηλίκων στον χώρο, καθώς και τη διάθεση αλκοολούχων ποτών σε αυτούς.

Επιπλέον, σε μία περίπτωση διαπιστώθηκε και παράβαση ηχορύπανσης, καθώς η μουσική υπερέβαινε το επιτρεπτό όριο θορύβου.
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