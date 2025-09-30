Γρηγόρης Βαλτινός: Δεν ψωνίστηκα ποτέ, υπήρχαν ωραιότερα αγόρια στη γενιά μου
Γρηγόρης Βαλτινός: Δεν ψωνίστηκα ποτέ, υπήρχαν ωραιότερα αγόρια στη γενιά μου
Δεν ήθελα να σταθώ στην πρώτη εικόνα και στην επιφάνεια, υπήρξε πάντα μια ταπεινότητα και σεμνότητα, συμπλήρωσε ο ηθοποιός
Στην καλλιτεχνική του πορεία αναφέρθηκε ο Γρηγόρης Βαλτινός, επισημαίνοντας ότι ποτέ δεν στηρίχτηκε στην εξωτερική του εμφάνιση για να κάνει καριέρα. Παρά την αυτοπεποίθηση που ένιωθε, δεν αισθάνθηκε ποτέ έπαρση, αφού, όπως τόνισε, «υπήρχαν πολύ πιο όμορφα αγόρια στη δική μου γενιά». Αντιθέτως, η ταπεινότητα και η σεμνότητα ήταν στοιχεία του χαρακτήρα του και αυτά θεωρεί ότι καθόρισαν την πορεία και την τύχη του.
Ο Γρηγόρης Βαλτινός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου και μεταξύ άλλων μοιράστηκε ότι δεν ψωνίστηκε ποτέ λόγω της εικόνας του, αφού επιθυμία του δεν ήταν να μείνει στην επιφάνεια, αλλά να εξελιχθεί.
«Ήμουν περισσότερο φιλόδοξος και δεν ήθελα να σταθώ εκεί στην πρώτη εικόνα και στην επιφάνεια. Υπήρχαν πολύ πιο όμορφα αγόρια στη δική μου γενιά. Δεν ψωνίστηκα, μπορεί να ένιωσα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ψώνιο είναι κάτι, το οποίο εξωτερικεύεται και περνά και στη συμπεριφορά, στους φίλους, στην οικογένεια και στις σχέσεις του. Υπήρξε πάντα μια ταπεινότητα και σεμνότητα, όχι υστερόβουλα αλλά από χαρακτήρα. Τοποθετώ εκεί την τύχη μου», είπε χαρακτηριστικά.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην επίδραση που είχε στη ζωή του το θέατρο, διευκρινίζοντας πως λειτούργησε ψυχοθεραπευτικά. Παράλληλα, αποτέλεσε μέσο μόρφωσης, αλλά και διαμόρφωσης του χαρακτήρα του. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Το θέατρο λειτούργησε ψυχοθεραπευτικά. Μορφώθηκα και διαμορφώθηκα μέσα από το θέατρο. Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να μου τύχει στη ζωή μου. Αυτό το πράγμα το κάνω για εμένα. Αν ωφελήσει και κάποιους άλλους, γίνεται εν αγνοία μου».
