Μιχάλης Αεράκης: Ήμουν και εγώ στη βραδιά τσικουδιάς με τον Βασίλη Μπισμπίκη, μέχρι να φύγω τα πράγματα ήταν ελεγχόμενα
Σε μια γιορτή τσικουδιάς πας, θα πιεις, δεν λέω ότι ήπιαμε τον Βόσπορο, πρόσθεσε ο ηθοποιός για το κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση
Στο ίδιο κρητικό γλέντι με τον Βασίλη Μπισμπίκη διασκέδασε ο Μιχάλης Αεράκης το βράδυ της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου, δηλώνοντας πως όσο βρισκόταν στον χώρο «τα πράγματα ήταν ελεγχόμενα».
Ο Βασίλης Μπισμπίκης μεταξύ άλλων ηθοποιών όπως η Δανάη Παππά, ήταν στη γιορτή τσικουδιάς του τοπικού συλλόγου Κρητών της Μεταμόρφωσης. Στη συνέχεια, τα ξημερώματα του Σαββάτου ο ηθοποιός, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού που οδηγούσε και χτύπησε τρία σταθμευμένα ΙΧ και εγκατέλειψε το σημείο.
Το απόγευμα της Κυριακής, εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς ενώ αναζητούνταν επί ώρες από την αστυνομία. Το πρωί της Δευτέρας, ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στην Ευελπίδων, όπου του ασκήθηκε από την εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού στις υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων).
Ο Μιχάλης Αεράκης μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου. Όπως εξήγησε αποχώρησε από το γλέντι γύρω στις 2-2:30 π.μ: «Ήμουν κι εγώ καλεσμένος από τον σύλλογο σε μια βραδιά Κρήτης, βραδιά τσικουδιάς, όπως λέγεται, στη Μεταμόρφωση. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν αντέχω το ξενύχτι. Έφυγα νωρίς και πήγα σπίτι μου. Έφυγα κατά στις 2-2.30. Όταν πας σε ένα γλέντι και ένα γλέντι που αφορά στην Κρήτη, τα γλέντια αυτά είναι όμορφα. Περνάμε ωραία».
Στη συνέχεια, σχολίασε για το τροχαίο που προκάλεσε ο συνάδελφός του: «Ήταν ένα περιστατικό που μπορεί να τύχει στον οποιονδήποτε. Από εκεί και μετά, ποιος έφταιγε, τι έγινε κλπ, είναι άλλοι οι αρμόδιοι να κρίνουν, όχι εγώ. Σε μια γιορτή τσικουδιάς πας, θα πιεις. Δεν λέω ότι ήπιαμε τον Βόσπορο, αλλά ελεγχόμενα. Μέχρι την ώρα που έφυγα εγώ, τα πράγματα ήταν ελεγχόμενα, δεν είδα περίεργες συμπεριφορές από κανέναν στην παρέα που ήμουν».
Όσο για την ατάκα του Βασίλη Μπισμπίκη κατά την αποχώρησή του από την Ευελπίδων, όταν υπέδειξε στους δημοσιογράφους «με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο», ο Μιχάλης Αεράκης δήλωσε: «Για να το είπε αυτό ο Βασίλης, κάτι θα είχε στο μυαλό του. Γεγονός είναι ότι πολλές φορές σας ενδιαφέρουν περισσότερο τα “παρά”, παρά αυτά τα οποία γίνονται και αφορούν στη δουλειά μας αυτή καθ’ αυτή» και έκλεισε λέγοντας: «Προσπάθησα να μιλήσω μαζί του, αλλά δεν τα κατάφερα».
«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα» δήλωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης το απόγευμα της Δευτέρας αφού αφέθηκε ελεύθερος ενόψει της δίκης του στις 8 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, όσο έμπαινε σε ένα αυτοκίνητο για να αποχωρήσει, είπε στους δημοσιογράφους «με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο».
Το protothema.gr παρουσίσε δύο βίντεο από τις ώρες που προηγήθηκαν του ατυχήματος στη Φιλοθέη με τον Βασίλη Μπισμπίκη να διασκεδάζει με την παρέα του. Στο πρώτο στιγμιότυπο ο ηθοποιός κάθεται στα μπροστινά τραπέζια και συνομιλεί με φίλους, ενώ αργότερα ανεβαίνει στη σκηνή και, σε ιδιαίτερα εύθυμη διάθεση, τραγουδά και χορεύει με τη συνοδεία γνωστού κρητικού λυράρη.
Σε άλλο βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Buongiorno», ο ηθοποιός φαίνεται να χορεύει σε κρητικούς ρυθμούς με την ηθοποιό, Δανάη Παππά.
