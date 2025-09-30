Μιχάλης Αεράκης: Ήμουν και εγώ στη βραδιά τσικουδιάς με τον Βασίλη Μπισμπίκη, μέχρι να φύγω τα πράγματα ήταν ελεγχόμενα
GALA
Μιχάλης Αεράκης Βασίλης Μπισμπίκης Γλέντι Τροχαίο

Μιχάλης Αεράκης: Ήμουν και εγώ στη βραδιά τσικουδιάς με τον Βασίλη Μπισμπίκη, μέχρι να φύγω τα πράγματα ήταν ελεγχόμενα

Σε μια γιορτή τσικουδιάς πας, θα πιεις, δεν λέω ότι ήπιαμε τον Βόσπορο, πρόσθεσε ο ηθοποιός για το κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση

Μιχάλης Αεράκης: Ήμουν και εγώ στη βραδιά τσικουδιάς με τον Βασίλη Μπισμπίκη, μέχρι να φύγω τα πράγματα ήταν ελεγχόμενα
Γεωργία Κοτζιά
18 ΣΧΟΛΙΑ
Στο ίδιο κρητικό γλέντι με τον Βασίλη Μπισμπίκη διασκέδασε ο Μιχάλης Αεράκης το βράδυ της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου, δηλώνοντας πως όσο βρισκόταν στον χώρο «τα πράγματα ήταν ελεγχόμενα».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης μεταξύ άλλων ηθοποιών όπως η Δανάη Παππά, ήταν στη γιορτή τσικουδιάς του τοπικού συλλόγου Κρητών της Μεταμόρφωσης. Στη συνέχεια, τα ξημερώματα του Σαββάτου ο ηθοποιός, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού που οδηγούσε και χτύπησε τρία σταθμευμένα ΙΧ και εγκατέλειψε το σημείο.

Το απόγευμα της Κυριακής, εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς ενώ αναζητούνταν επί ώρες από την αστυνομία. Το πρωί της Δευτέρας, ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στην Ευελπίδων, όπου του ασκήθηκε  από την εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού στις υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων).

Ο Μιχάλης Αεράκης μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου. Όπως εξήγησε αποχώρησε από το γλέντι γύρω στις 2-2:30 π.μ: «Ήμουν κι εγώ καλεσμένος από τον σύλλογο σε μια βραδιά Κρήτης, βραδιά τσικουδιάς, όπως λέγεται, στη Μεταμόρφωση. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν αντέχω το ξενύχτι. Έφυγα νωρίς και πήγα σπίτι μου. Έφυγα κατά στις 2-2.30. Όταν πας σε ένα γλέντι και ένα γλέντι που αφορά στην Κρήτη, τα γλέντια αυτά είναι όμορφα. Περνάμε ωραία».

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, σχολίασε για το τροχαίο που προκάλεσε ο συνάδελφός του: «Ήταν ένα περιστατικό που μπορεί να τύχει στον οποιονδήποτε. Από εκεί και μετά, ποιος έφταιγε, τι έγινε κλπ, είναι άλλοι οι αρμόδιοι να κρίνουν, όχι εγώ. Σε μια γιορτή τσικουδιάς πας, θα πιεις. Δεν λέω ότι ήπιαμε τον Βόσπορο, αλλά ελεγχόμενα. Μέχρι την ώρα που έφυγα εγώ, τα πράγματα ήταν ελεγχόμενα, δεν είδα περίεργες συμπεριφορές από κανέναν στην παρέα που ήμουν».

Όσο για την ατάκα του Βασίλη Μπισμπίκη κατά την αποχώρησή του από την Ευελπίδων, όταν υπέδειξε στους δημοσιογράφους «με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο», ο Μιχάλης Αεράκης δήλωσε: «Για να το είπε αυτό ο Βασίλης, κάτι θα είχε στο μυαλό του. Γεγονός είναι ότι πολλές φορές σας ενδιαφέρουν περισσότερο τα “παρά”, παρά αυτά τα οποία γίνονται και αφορούν στη δουλειά μας αυτή καθ’ αυτή» και έκλεισε λέγοντας: «Προσπάθησα να μιλήσω μαζί του, αλλά δεν τα κατάφερα».


Οι δηλώσεις Βασίλη Μπισμπίκη μετά την αναβολή της δίκης του

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα» δήλωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης το απόγευμα της Δευτέρας αφού αφέθηκε ελεύθερος ενόψει της δίκης του στις 8 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, όσο  έμπαινε σε ένα αυτοκίνητο για να αποχωρήσει, είπε στους δημοσιογράφους «με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο».

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του

Δηλώσεις Μπισμπίκη έξω από τη Ευελπίδων

Κλείσιμο
Δηλώσεις Μπισμπίκη έξω από τη Ευελπίδων (1)


Τα βίντεο από το γλέντι

Το protothema.gr παρουσίσε δύο βίντεο από τις ώρες που προηγήθηκαν του ατυχήματος στη Φιλοθέη με τον Βασίλη Μπισμπίκη να διασκεδάζει με την παρέα του. Στο πρώτο στιγμιότυπο ο ηθοποιός κάθεται στα μπροστινά τραπέζια και συνομιλεί με φίλους, ενώ αργότερα ανεβαίνει στη σκηνή και, σε ιδιαίτερα εύθυμη διάθεση, τραγουδά και χορεύει με τη συνοδεία γνωστού κρητικού λυράρη.

Το γλέντι του Βασίλη Μπισμπίκη πριν το τροχαίο (1)

Το γλέντι του Βασίλη Μπισμπίκη πριν το τροχαίο (2)

Σε άλλο βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Buongiorno», ο ηθοποιός φαίνεται να χορεύει σε κρητικούς ρυθμούς με την ηθοποιό, Δανάη Παππά.

Βασίλης Μπισμπίκης: Ο χορός του με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι πριν το τροχαίο

Ειδήσεις σήμερα:

Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη

1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του

Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Γεωργία Κοτζιά
18 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης