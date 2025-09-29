Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο: Δεν εγκατέλειψα το σημείο, έκανα όσα ορίζει ο νόμος

Συνεργάτιδά μου κάλεσε το τμήμα Φιλοθέης και εγώ ο ίδιος κάλεσα την ασφαλιστική μου, υποστήριξε ο ηθοποιός που προσέκρουσε σε σταθμευμένα ΙΧ και σε μια μάντρα και εξαφανίστηκε