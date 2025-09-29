Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο: Δεν εγκατέλειψα το σημείο, έκανα όσα ορίζει ο νόμος
Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο: Δεν εγκατέλειψα το σημείο, έκανα όσα ορίζει ο νόμος
Συνεργάτιδά μου κάλεσε το τμήμα Φιλοθέης και εγώ ο ίδιος κάλεσα την ασφαλιστική μου, υποστήριξε ο ηθοποιός που προσέκρουσε σε σταθμευμένα ΙΧ και σε μια μάντρα και εξαφανίστηκε
Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού στις υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ, ο Βασίλης Μπισμπίκης υποστήριξε ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος. Τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά το γλέντι του τοπικού συλλόγου Κρητών της Μεταμόρφωσης, όπου και βρέθηκε, προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και μια μάντρα στη Φιλοθέη.
Όπως ισχυρίστηκε ο ηθοποιός, συνεργάτιδά του ενημέρωσε άμεσα το τμήμα Φιλοθέης και ο ίδιος την ασφαλιστική εταιρεία εντός 24 ωρών, όπως προβλέπει το νόμος. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε.
Όπως δήλωσε στην εκπομπή «Live News», το απόγευμα της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου: «Δεν εγκατέλειψα το σημείο. Συνεργάτιδά μου κάλεσε το τμήμα Φιλοθέης γύρω στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά το συμβάν και εγώ ο ίδιος κάλεσα την ασφαλιστική μου για να ενημερώσω. Έκανα τα νόμιμα, όπως ορίζει ο νόμος εντός 24ωρου, ενημέρωσα. Δεν είχα πιει. Πήρα τη στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο. Είδα όμως ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας. Λυπάμαι για την αναστάτωση».
Δείτε το βίντεο
Όπως ισχυρίστηκε ο ηθοποιός, συνεργάτιδά του ενημέρωσε άμεσα το τμήμα Φιλοθέης και ο ίδιος την ασφαλιστική εταιρεία εντός 24 ωρών, όπως προβλέπει το νόμος. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε.
Όπως δήλωσε στην εκπομπή «Live News», το απόγευμα της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου: «Δεν εγκατέλειψα το σημείο. Συνεργάτιδά μου κάλεσε το τμήμα Φιλοθέης γύρω στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά το συμβάν και εγώ ο ίδιος κάλεσα την ασφαλιστική μου για να ενημερώσω. Έκανα τα νόμιμα, όπως ορίζει ο νόμος εντός 24ωρου, ενημέρωσα. Δεν είχα πιει. Πήρα τη στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο. Είδα όμως ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας. Λυπάμαι για την αναστάτωση».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Στο δικαστήριο Κεφαλογιάννη – Μάτσας για την επιμέλεια των παιδιών τους: Δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα, τι κατέθεσαν τα αδέρφια τους
Υποδιοικητής Τροχαίας για Μπισμπίκη: Η εικόνα ενός επώνυμου με χειροπέδες στέλνει ένα μήνυμα σε όλους
Στο ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου: Δεν ήταν ατύχημα, λέει ο δικηγόρος της
Στο δικαστήριο Κεφαλογιάννη – Μάτσας για την επιμέλεια των παιδιών τους: Δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα, τι κατέθεσαν τα αδέρφια τους
Υποδιοικητής Τροχαίας για Μπισμπίκη: Η εικόνα ενός επώνυμου με χειροπέδες στέλνει ένα μήνυμα σε όλους
Στο ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου: Δεν ήταν ατύχημα, λέει ο δικηγόρος της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα