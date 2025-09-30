Μαίρη Χρονοπούλου: Αποκλείεται να έπεσε με τέτοια δύναμη που να έκανε αιμάτωμα στο κεφάλι, υποστήριξε ο δικηγόρος της για τον θάνατό της
Μαίρη Χρονοπούλου: Αποκλείεται να έπεσε με τέτοια δύναμη που να έκανε αιμάτωμα στο κεφάλι, υποστήριξε ο δικηγόρος της για τον θάνατό της
Εγώ και οι φίλοι της από την πρώτη στιγμή μιλούσαμε για εγκληματική ενέργεια, δήλωσε ο Δημήτρης Χατζημιχάλης
Σο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛΑΣ, διαβιβάζεται ο φάκελος της υπόθεσης του θανάτου της Μαίρης Χρονοπούλου, με τον δικηγόρο και στενό φίλο της αείμνηστης ηθοποιού να κάνει λόγο σε δηλώσεις του για εγκληματική ενέργεια.
Ο Δημήτρης Χατζημιχάλης υποστήριξε ότι η Μαίρη Χρονοπούλου, που έφυγε από τη ζωή το 2023, λόγω αυτοκινητιστικού ατυχήματος που είχε περπατούσε με προσοχή και ότι δεν θα μπορούσε να έχει πέσει με τέτοια δύναμη, ώστε να προκληθεί αιμάτωμα στο κεφάλι. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε απώλεια αντικειμένων αξίας από το σπίτι της, ζήτημα που –όπως είπε– έπρεπε να είχε διερευνήσει η αστυνομία.
Όπως είπε ο Δημήτρης Χατζημιχάλης στην εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου: «Οι φίλοι της Μαίρης ήταν αυτοί που πίεσαν τις Αρχές να ασχοληθούν με αυτή την περίπτωση που πραγματικά είναι αξιοπερίεργη. Μια διάσημη ηθοποιός να βρίσκεται τραυματισμένη και να πεθαίνει χωρίς να ασχοληθεί κανένας μαζί της. Ακριβώς επειδή είχε ένα ατύχημα αυτοκινητιστικό και πήγαινε σιγά σιγά και προσεκτικά, οπότε αποκλείεται να έπεσε με τέτοια δύναμη που να έκανε αιμάτωμα στο κεφάλι».
Δείτε το βίντεο
Ο Δημήτρης Χατζημιχάλης τόνισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι φίλοι της Μαίρης Χρονοπούλου πίστεψαν από την πρώτη στιγμή πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. «Εγώ και οι φίλοι της από την πρώτη στιγμή μιλούσαμε για εγκληματική ενέργεια, διότι δεν υπήρχαν στοιχεία για το νοσοκομειακό, ούτε για την περιουσία που είχε. Δεν συνάδουν αυτά που λένε, με τον τραυματισμό της», σημείωσε.
Στη συνέχεια, ανέφερε πως αντικείμενα αξίας της εκλιπούσης ηθοποιός χάθηκαν από το σπίτι της μετά τον θάνατό της.«Δεν ξέρουμε πώς χάθηκαν τα πράγματα αξία από το σπίτι, αυτό ήταν δουλειά της αστυνομίας. Εμείς ζητήσαμε να γίνει απογραφή νόμιμα, διορίστηκε επιτροπή. Είχε πολλά χρήματα στο σπίτι της», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Φωτογραφία: NDPPHOTO
