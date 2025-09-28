Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Η Φλόρενς Γουέλς των «Florence and the Machine» αποκάλυψε ότι παραλίγο να πεθάνει από εξωμήτρια κύηση
Η τραγουδίστρια μίλησε για την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της και για το τραύμα της απώλειας
Η Φλόρενς Γουέλς αποκάλυψε ότι βρέθηκε ένα βήμα πριν από τον θάνατο εξαιτίας εξωμήτριας κύησης, για την οποία χρειάστηκε να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Σε συνέντευξή της στον Guardian, η 39χρονη τραγουδίστρια χαρακτήρισε την εμπειρία «καταστροφική» λέγοντας: «Η στιγμή που πλησίασα περισσότερο στη δημιουργία ζωής ήταν ταυτόχρονα και η στιγμή που πλησίασα περισσότερο στον θάνατο».
Η τραγουδίστρια έμεινε έγκυος το 2023, στα 37 της και την ημέρα που επρόκειτο να εμφανιστεί στο Cornwall Music Festival αισθάνθηκε έντονους πόνους, αιμορραγία και αδυναμία, όμως ολοκλήρωσε την εμφάνισή της πριν επιστρέψει στο Λονδίνο. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί ρήξη σάλπιγγας και πως είχε χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος στην κοιλιακή χώρα. «Είχα αίμα ίσο με το μέγεθος ενός κουτιού κόκα-κόλα στην κοιλιά μου», είπε χαρακτηριστικά.
Η ίδια περιέγραψε την αντίδρασή της κατά τη διάρκεια των εξετάσεων: «Ήθελα απλά να τρέξω, ήταν ζωώδες ένστικτο, αλλά φυσικά δεν μπορούσα να πάω πουθενά». Η Γουέλς χρειάστηκε να ακυρώσει συναυλίες, με την αρχική ανακοίνωση να κάνει λόγο για τραυματισμό στο πόδι, καθώς τότε δεν αισθανόταν αρκετά δυνατή να μοιραστεί την αλήθεια. «Αν είχα επιβιβαστεί σε εκείνο το αεροπλάνο, θα είχα κατέβει με φορείο. Ή και χειρότερα», παραδέχτηκε.
Η μουσικός μίλησε επίσης για το τραύμα της απώλειας του μωρού και θυμήθηκε πως σε παλαιότερη αποβολή είχε θεωρήσει την εμπειρία «κομμάτι της εγκυμοσύνης». Όπως της είχαν εξηγήσει οι γιατροί, οι περισσότερες αποβολές δεν είναι επικίνδυνες, αν και συναισθηματικά παραμένουν οδυνηρές.
Florence Welch says she had life-saving surgery after ectopic pregnancy https://t.co/WSrizkQyJt— BBC News (UK) (@BBCNews) September 28, 2025
