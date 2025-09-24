Σκάρλετ Γιόχανσον: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με στενό μαύρο φόρεμα
Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο «The Late Show with Stephen Colbert»
Μια εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Σκάρλετ Γιόχανσον στο «The Late Show with Stephen Colbert» το βράδυ της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, επιλέγοντας ένα κομψό φόρεμα του οίκου Balmain.
Σε φωτογραφίες που τη δείχνουν να περπατά στους δρόμους του Μανχάταν, η ηθοποιός φαίνεται να έχει συνδυάσει το φόρεμά της με μια φαρδιά μαύρη δερμάτινη ζώνη, με χρυσή αγκράφα. Η 40χρονη ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με λαμπερά χρυσά κοσμήματα, ενώ κράτησε το μακιγιάζ της απλό, τονίζοντας μόνο τα χείλη της με κόκκινο κραγιόν.
Το πιο πρόσφατο πρότζεκτ της Σκάρλετ Γιόχανσον είναι η πρώτη της σκηνοθετική δουλειά, «Eleanor the Great», που θα κυκλοφορήσει στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Eleanor Morgenstein, μιας 94χρονης γυναίκας που μετακομίζει στη Νέα Υόρκη για να ζήσει με την κόρη της, μετά τον θάνατο της καλύτερής της φίλης, Bessie, επιζήσασας του Ολοκαυτώματος.
Μέσα στη θλίψη και την μοναξιά της, η Eleanor εντάσσεται σε μια ομάδα υποστήριξης επιζώντων του Ολοκαυτώματος στο Εβραϊκό Κοινοτικό Κέντρο και αρχίζει να αφηγείται τις τραγικές ιστορίες επιβίωσης της Bessie σαν να ήταν δικές της. Η ιστορία εμπνεύστηκε από τη γιαγιά της σεναριογράφου Tory Kamen, η οποία ξεκίνησε νέα ζωή στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 95 ετών, ενώ η Σκάρλετ Γιόχανσον αφιερώνει την ταινία στη δική της γιαγιά, Dorothy.
Scarlett Johansson cinches her waist in curve-hugging Balmain LBD https://t.co/uKeMHfCkMc pic.twitter.com/sadh7Eswou— Page Six (@PageSix) September 23, 2025
