Η FKA Twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ σε βιογραφική ταινία: Ανυπομονώ
Ανακοινώθηκε επίσημα ένα χρόνο μετά την είδηση πως η τραγουδίστρια βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με την παραγωγή

Ως το είδωλο της εποχής της τζαζ, Ζοζεφίν Μπέικερ, θα πρωταγωνιστήσει η FKA Twigs σε νέα βιογραφική ταινία από τη Γαλλίδα σκηνοθέτρια του "Cuties", Μαϊμούνα Ντουκουρέ, τα γυρίσματα της οποίας αρχίζουν αυτό το φθινόπωρο.

Σε δημοσίευμα του Variety είχε αναφερθεί ότι η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για να υποδυθεί την πρωτοπόρο χορεύτρια, τραγουδίστρια, ηθοποιό και ακτιβίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα, γεννημένη στην Αμερική Ζοζεφίν Μπέικερ, στην ταινία, η οποία χρηματοδοτείται και συμπαράγεται από το Studiocanal.

Με τις συμφωνίες των FKA Twigs και Ντουκουρέ να έχουν κλείσει επίσημα, το Studiocanal θα ξεκινήσει τις παγκόσμιες πωλήσεις για το έργο στις Κάννες, σύμφωνα με το Variety.



«Είναι τιμή μου που συνεργάζομαι με την εξαιρετικά ταλαντούχα Μαϊμούνα Ντουκουρέ σε αυτό το απίστευτο έργο», δήλωσε η FKA Twigs, η οποία πρόσφατα πρωταγωνίστησε στην ταινία «Mother Mary» του A24.

«Η εξαιρετική κληρονομιά της Ζοζεφίν Μπέικερ αποτελεί πηγή έμπνευσης για μένα και για τόσους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ζει στις καρδιές μας ως μια οραματίστρια, πρωτοποριακή γυναίκα, της οποίας η ιστορία είναι τόσο δυνατή όσο και επίκαιρη σήμερα. Ανυπομονώ να ενσαρκώσω τη Ζοζεφίν Μπέικερ, φέρνοντας τον αγώνα της, την αγάπη της, τις απώλειές της, το ταλέντο της και τον ηρωισμό της στη μεγάλη οθόνη», τόνισε η Αγγλίδα τραγουδίστρια, δισκογραφική παραγωγός, ηθοποιός και χορεύτρια.

