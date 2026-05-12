Η Ελευθερία Ελευθερίου θυμήθηκε τη συμμετοχή της στη Eurovision: Πριν από 14 χρόνια, αγκάλιαζα την ελληνική σημαία 
Κάθε χρόνο η ίδια αγωνία, το ίδιο χτυποκάρδι, έγραψε σε ανάρτησή της η τραγουδίστρια που είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα το 2012

Λίγο πριν τον Α΄ Ημιτελικό της Eurovision η Ελευθερία Ελευθερίου έκανε μία ανάρτηση στα social media, θυμούμενη τη δική της συμμετοχή στον διαγωνισμό. Η τραγουδίστρια είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα το 2012 με το κομμάτι Aprodisiac.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ελευθερία Ελευθερίου δημοσίευσε μία φωτογραφία από τότε με εκείνη να κρατά την ελληνική σημαία, τονίζοντας πως κάθε χρονιά, όταν πλησιάζει η Eurovision, νιώθει την ίδια αγωνία. Επίσης, δεν παρέλειψε να ευχηθεί καλή επιτυχία στον Ακύλα και την Antigoni Buxton που φέτος εκπροσωπούν την Ελλάδα και την Κύπρο αντίστοιχα.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Και κάπως έτσι, πριν από 14 χρόνια, αγκάλιαζα την ελληνική σημαία. Και το συναίσθημα αυτό δεν άλλαξε ποτέ. Κάθε χρόνο η ίδια αγωνία, το ίδιο χτυποκάρδι. Καλή επιτυχία, στα παιδιά μας, τον Ακύλα και την Αντιγόνη. Απολαύστε το, ζήστε την κάθε στιγμή». 

Δείτε την ανάρτηση 


Η εμφάνιση της Ελευθερίας Ελευθερίου στη Eurovision το 2012

Eleftheria Eleftheriou - Aphrodisiac - Greece - Live - Grand Final - 2012 Eurovision Song Contest
