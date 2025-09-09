Σκάρλετ Γιόχανσον: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο
Η ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, «Eleanor The Great»
Η Σκάρλετ Γιόχανσον έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF), τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, «Eleanor The Great».
Η σταρ επέλεξε μια μάξι δημιουργία Valentino με ανοιχτή πλάτη και μακριά ουρά σε ροζ απόχρωση. Ολοκλήρωσε το look της με διαμαντένια σκουλαρίκια και ψηλοτάκουνα πέδιλα.
Το «Eleanor The Great» αποτελεί την πρώτη της σκηνοθετική δουλειά και οι πρωταγωνιστές του έδωσαν το «παρών» στο κόκκινο χαλί μεταξύ των οποίων η 95χρονη Τζουν Σκουίμπ με ένα μπορντό κοστούμι, η Έριν Κέλιμαν που επέλεξε ένα πράσινο φόρεμα με ανοιχτούς ώμους και ο Τσιουετέλ Ετζιόφορ που πόζαρε με ένα μαύρο κοστούμι.
Η ταινία που έχει αποσπάσει ανάμεικτες κριτικές, διαδραματίζεται στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Aκολουθεί την Eleanor Morgenstein να μετακομίζει από τη Φλόριντα στη Νέα Υόρκη για να ζήσει με την κόρη της μετά τον θάνατο της κολλητής της, μιας επιζήσασας του Ολοκαυτώματος.
Όταν όμως η Eleanor προσπαθεί να απασχοληθεί στο τοπικό Εβραϊκό Κοινοτικό Κέντρο, καταλήγει κατά λάθος σε μια συνάντηση επιζώντων του Ολοκαυτώματος. Αντί να αποκαλύψει το λάθος, υιοθετεί την ιστορία της νεκρής φίλης της ως δική της, πράγμα που οδηγεί σε μια σειρά από ψέματα και παρεξηγήσεις. To «Eleanor The Great» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 26 Σεπτεμβρίου.
Φωτογραφίες: AFP
Δείτε φωτογραφίες από την εμφάνισή της
