Ο Ακύλας φωτογραφίζεται με τη Βίκυ Λέανδρος λίγο πριν τον Α' Ημιτελικό της Eurovision
Με τη βασίλισσα, είναι μεγάλη μου τιμή, σχολίασε ο τραγουδιστής που θα διαγωνιστεί απόψε, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό

Με τη Βίκυ Λέναδρος φωτογραφήθηκε ο Ακύλας λίγες μόλις ώρες πριν τον Α' Ημιτελικό της Eurovision.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε το σχετικό στιγμιότυπο, όπου εκείνος, φορώντας το χαρακτηριστικό του σκουφάκι ποζάρει μαζί με την τραγουδίστρια. «Με τη βασίλισσα. Είναι μεγάλη μου τιμή», έγραψε πάνω στη φωτογραφία.

Ως εκπρόσωπος της Ελλάδας ο Ακύλας θα διαγωνιστεί με το τραγούδι Ferto στην τέταρτη θέση, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Στη σκηνή θα εμφανιστεί και η Βίκυ Λέανδρος που είχε εκπροσωπήσει το Λουξεμβούργο το 1967 και το 1972. Τη δεύτερη χρονιά είχε χαρίσει τη νίκη στη χώρα, ερμηνεύοντας το Après toi.

