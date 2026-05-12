Νεσχάν Μουλαζίμ για τη μητρότητα: Μου πήρε 3,5 χρόνια για να τα καταφέρω, οπότε πιο ευτυχισμένη από εμένα δεν υπάρχει
Νεσχάν Μουλαζίμ για τη μητρότητα: Μου πήρε 3,5 χρόνια για να τα καταφέρω, οπότε πιο ευτυχισμένη από εμένα δεν υπάρχει
Ήθελα πάρα πολύ να γίνω μαμά, οπότε δεν γκρινιάζω για τίποτα, πρόσθεσε το μοντέλο για την καθημερινότητα με την κόρη της
Πιο ευτυχισμένη γυναίκα από τη Νεσχάν Μουλαζίμ δεν θεωρεί η ίδια ότι υπάρχει, καθώς μετά από 3,5 χρόνια προσπάθειας κατάφερε να γίνει μητέρα, κάτι που ήθελε πάρα πολύ.
Το μοντέλο δήλωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 12 Μαΐου: «Διανύω την καλύτερη περίοδο της ζωής μου», εφτά μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της.
Στη συνέχεια εξήγησε για την καθημερινότητα με το μωρό: «Επειδή εγώ ήθελα πάρα πολύ να γίνω μαμά, όλα μου φαίνονται τόσο ωραία και απλά. Δεν γκρινιάζω για τίποτα. Και αυπνίες να έχουμε, παιδάκι είναι, θα μεγαλώσει. Πάμε παρακάτω», ενώ για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να τα καταφέρει επισήμανε σε άλλο σημείο: «Μου πήρε 3,5 χρόνια για να τα καταφέρω, αλλά στο τέλος πέτυχε, οπότε πιο ευτυχισμένη από εμένα δεν υπάρχει. Εγώ αυτό που θα πω στις γυναίκες που θέλουν στ' αλήθεια να νιώσουν αυτή την αγάπη, που θέλουν να κάνουν παιδιά, να μην τα παρατάνε».
Δείτε το βίντεο
Η Νεσχάν Μουλαζίμ ανέφερε πως οι πρώτες ημέρες με την κόρη της ήταν πολύ ιδιαίτερες για τον σύζυγό της: «Τις πρώτες μέρες ήταν λίγο σαστισμένος. Από τότε που έγινε 3,5 μηνών και επικοινωνούν, έχουν την καλύτερη σχέση».
Όπως δήλωσε, έχουν σκεφτεί το όνομα που θα δώσουν στην κόρη τους και σχεδιάζουν τη βάφτισή της: «Η βάφτιση σκεφτόμαστε να γίνει τέλος του καλοκαιριού. Θα τη λέμε Νεσχάν Αέλια. Το Αέλια το βρήκα εγώ. Αν πάνε όλα καλά έτσι όπως το επιθυμούμε, θα βαφτιστεί στη θάλασσα, όπως παλιά», σημείωσε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Νεσχάν Μουλαζίμ μίλησε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της: «Έπαθα οστεοπόρωση κύησης όταν ήμουν τεσσάρων μηνών έγκυος. Στην αρχή ήμουν με πι και μετά με αναπηρικό αμαξίδιο μέχρι που αποφασίσαμε ότι πρέπει να γεννήσω. Μέσα σε ένα μήνα (από τη γέννα) είχα αρχίσει να περπατάω. Τώρα είμαι καλά», είπε.
Κλείνοντας, η ίδια εξήγησε πως δεν έχει βοήθεια για το μωρό της: «Δεν θέλαμε καθόλου βοήθεια. Με το παιδί είμαστε αποκλειστικά εγώ και ο Στέλιος. Προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι η μικρή. Δεν είναι θυσία, πρέπει να το κάνεις», δήλωσε.
Το μοντέλο δήλωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 12 Μαΐου: «Διανύω την καλύτερη περίοδο της ζωής μου», εφτά μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της.
Στη συνέχεια εξήγησε για την καθημερινότητα με το μωρό: «Επειδή εγώ ήθελα πάρα πολύ να γίνω μαμά, όλα μου φαίνονται τόσο ωραία και απλά. Δεν γκρινιάζω για τίποτα. Και αυπνίες να έχουμε, παιδάκι είναι, θα μεγαλώσει. Πάμε παρακάτω», ενώ για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να τα καταφέρει επισήμανε σε άλλο σημείο: «Μου πήρε 3,5 χρόνια για να τα καταφέρω, αλλά στο τέλος πέτυχε, οπότε πιο ευτυχισμένη από εμένα δεν υπάρχει. Εγώ αυτό που θα πω στις γυναίκες που θέλουν στ' αλήθεια να νιώσουν αυτή την αγάπη, που θέλουν να κάνουν παιδιά, να μην τα παρατάνε».
Δείτε το βίντεο
Η Νεσχάν Μουλαζίμ ανέφερε πως οι πρώτες ημέρες με την κόρη της ήταν πολύ ιδιαίτερες για τον σύζυγό της: «Τις πρώτες μέρες ήταν λίγο σαστισμένος. Από τότε που έγινε 3,5 μηνών και επικοινωνούν, έχουν την καλύτερη σχέση».
Όπως δήλωσε, έχουν σκεφτεί το όνομα που θα δώσουν στην κόρη τους και σχεδιάζουν τη βάφτισή της: «Η βάφτιση σκεφτόμαστε να γίνει τέλος του καλοκαιριού. Θα τη λέμε Νεσχάν Αέλια. Το Αέλια το βρήκα εγώ. Αν πάνε όλα καλά έτσι όπως το επιθυμούμε, θα βαφτιστεί στη θάλασσα, όπως παλιά», σημείωσε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Νεσχάν Μουλαζίμ μίλησε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της: «Έπαθα οστεοπόρωση κύησης όταν ήμουν τεσσάρων μηνών έγκυος. Στην αρχή ήμουν με πι και μετά με αναπηρικό αμαξίδιο μέχρι που αποφασίσαμε ότι πρέπει να γεννήσω. Μέσα σε ένα μήνα (από τη γέννα) είχα αρχίσει να περπατάω. Τώρα είμαι καλά», είπε.
Κλείνοντας, η ίδια εξήγησε πως δεν έχει βοήθεια για το μωρό της: «Δεν θέλαμε καθόλου βοήθεια. Με το παιδί είμαστε αποκλειστικά εγώ και ο Στέλιος. Προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι η μικρή. Δεν είναι θυσία, πρέπει να το κάνεις», δήλωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα