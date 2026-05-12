Η χιουμοριστική αντίδραση της Κέιτι Πέρι για τον αρραβώνα του πρώην συντρόφου της Τζος Γκρόμπαν, δείτε βίντεο
Χιουμοριστικό βίντεο ανέβασε η Κέιτι Πέρι, αντιδρώντας στην είδηση πως ο πρώην σύντροφός της Τζος Γκρόμπαν αρραβωνιάστηκε με τη νέα του σύντροφο.
Η τραγουδίστρια στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok τη Δευτέρα 11 Μαΐου εμφανίστηκε θλιμμένη μπροστά από άρθρο που μιλά για τον αρραβώνα του Γκρόμπαν με τη Νάταλι ΜακΚουίν, ο οποίος πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο μετά από τρία χρόνια σχέσης. Στη συνέχεια, γέμισε ένα ποτήρι με ποτό και το ήπιε μονορούφι, χύνοντάς το πάνω στη ρόμπα της, ενώ στο υπόβαθρο ακουγόταν το τραγούδι της «The One That Got Away».
Στη λεζάντα της ανάρτησης ευχήθηκε ωστόσο στο ζευγάρι, γράφοντας «Συγχαρητήρια», προσθέτοντας ένα εμότζι σαμπάνιας.
Η Κέιτι Πέρι είχε μία σύντομη σχέση με τον Τζος Γκρόμπαν το 2009. Μετά τον χωρισμό τους, οι δύο καλλιτέχνες διατήρησαν φιλικές σχέσεις.
Το 2017, η τραγουδίστρια είχε χαρακτηρίσει τον Γκρόμπαν «αυτόν που της ξέφυγε», αποκαλύπτοντας ότι το τραγούδι της «The One That Got Away» του 2010 ήταν εμπνευσμένο από εκείνον.
Ο ίδιος είχε δηλώσει το 2018: «Δεν το περίμενα. Έκανα δεύτερη σκέψη και μου έφυγε ο καφές από το στόμα. Είναι πολύ γλυκό εκ μέρους της να το λέει αυτό». Παράλληλα, είχε προσθέσει με χιούμορ: «Δεν είχα ποτέ Mustang, ούτε έχω τατουάζ. Είσαι σίγουρη ότι μιλάει για μένα;».
Ο Γκρόμπαν είχε επισημάνει επίσης ότι παραμένουν φίλοι: «Είμαστε πολύ καλοί φίλοι μέχρι σήμερα, είναι υπέροχη». Για τη λήξη της σχέσης τους, ανέφερε: «Ήμασταν και οι δύο πολύ κλειστοί άνθρωποι και καταλάβαμε ότι είμαστε καλύτερα ως φίλοι».
@katyperry
congrats 🥂♬ The One That Got Away - Katy Perry
