Η Σκάρλετ Γιόχανσον παραδέχτηκε πως ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ την ενέπνευσε να σκηνοθετήσει την πρώτη της ταινία

Όπως είπε, το να τον βλέπει να σκηνοθετεί το «Horse Whisperer» την έκανε να φανταστεί τον εαυτό της στη θέση του