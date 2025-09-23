Η Σκάρλετ Γιόχανσον παραδέχτηκε πως ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ την ενέπνευσε να σκηνοθετήσει την πρώτη της ταινία
Η Σκάρλετ Γιόχανσον παραδέχτηκε πως ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ την ενέπνευσε να σκηνοθετήσει την πρώτη της ταινία
Όπως είπε, το να τον βλέπει να σκηνοθετεί το «Horse Whisperer» την έκανε να φανταστεί τον εαυτό της στη θέση του
Για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο αείμνηστος Ρόμπερτ Ρέντφορντ στην καριέρα της μίλησε η Σκάρλετ Γιόχανσον. Ο καλλιτέχνης, ο οποίος απεβίωσε στις 16 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 89 ετών, είχε σκηνοθετήσει την ηθοποιό σε μία από τις πρώτες της κινηματογραφικές εμφανίσεις, στην ταινία «The Horse Whisperer» το 1998.
Η Σκάρλετ Γιόχανσον ήταν μόλις 12 ετών τότε, αλλά η παρακολούθηση του τρόπου που ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης συντόνιζε το συνεργείο την ενέπνευσε να ονειρευτεί ότι θα γίνει σκηνοθέτης κάποια μέρα. 27 χρόνια αργότερα, η Σκάρλετ Γιόχανσον κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «Eleanor the Great», που αναμένεται στις αίθουσες την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου.
«Όλο αυτό προέρχεται από την περίοδο που δούλευα με τον Μπομπ», ανέφερε κατά την εμφάνισή της στο «The Late Show With Stephen Colbert» τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου. «Θυμάμαι να τον βλέπω στο γύρισμα. Είχε αυτές τις διακριτικές συνομιλίες μαζί μου, και ταυτόχρονα συντόνιζε μια μεγάλη σκηνή στο σετ… ήταν σαν να σκέφτηκα "αυτός ο ρόλος φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να κάνω αυτή τη δουλειά κάποια μέρα"», σημείωσε.
Η ηθοποιός περιέγραψε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ ως «ζεστό, ευγενικό, υπομονετικό, γενναιόδωρο και υπέροχο άνθρωπο». Πρόσθεσε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Horse Whisperer», εκείνος της αφιέρωνε χρόνο, εξηγώντας της σε βάθος την ιστορία και την ψυχολογία του χαρακτήρα της, δημιουργώντας ένα ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον για να ανακαλύψουν οι ηθοποιοί τα συναισθήματα των ρόλων τους.
«Ήταν μεταμορφωτικό για μένα», συνέχισε η Σκάρλετ Γιόχανσον. «Κατάλαβα πλήρως ότι πρόκειται για μια τέχνη που γίνεται καλύτερη και πιο κατανοητή όσο περισσότερη προσπάθεια βάζεις. Και όλα αυτά χάρη στον κύριο Ρέντφορντ», πρόσθεσε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η Σκάρλετ Γιόχανσον ήταν μόλις 12 ετών τότε, αλλά η παρακολούθηση του τρόπου που ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης συντόνιζε το συνεργείο την ενέπνευσε να ονειρευτεί ότι θα γίνει σκηνοθέτης κάποια μέρα. 27 χρόνια αργότερα, η Σκάρλετ Γιόχανσον κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «Eleanor the Great», που αναμένεται στις αίθουσες την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου.
«Όλο αυτό προέρχεται από την περίοδο που δούλευα με τον Μπομπ», ανέφερε κατά την εμφάνισή της στο «The Late Show With Stephen Colbert» τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου. «Θυμάμαι να τον βλέπω στο γύρισμα. Είχε αυτές τις διακριτικές συνομιλίες μαζί μου, και ταυτόχρονα συντόνιζε μια μεγάλη σκηνή στο σετ… ήταν σαν να σκέφτηκα "αυτός ο ρόλος φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να κάνω αυτή τη δουλειά κάποια μέρα"», σημείωσε.
Scarlett Johansson is looking back at her time working with the late Robert Redford as a child on the film 'The Horse Whisperer' and how it made her want to become a director. https://t.co/YKo5qaKgga— Entertainment Weekly (@EW) September 23, 2025
«Ήταν μεταμορφωτικό για μένα», συνέχισε η Σκάρλετ Γιόχανσον. «Κατάλαβα πλήρως ότι πρόκειται για μια τέχνη που γίνεται καλύτερη και πιο κατανοητή όσο περισσότερη προσπάθεια βάζεις. Και όλα αυτά χάρη στον κύριο Ρέντφορντ», πρόσθεσε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα