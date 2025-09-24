Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Σαμπρίνα Κάρπεντερ όπως Μπριζίτ Μπαρντό για ιταλικό περιοδικό - Δείτε τη φωτογράφισή της
«Ήταν κάπως γοητευτικό και '60s και ασπρόμαυρο και πραγματικά κομψό και μελαγχολικό και Μπριζίτ Μπαρντό, και πολύ σέξι» είπε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ για τη φωτογράφισή της
Εντυπωσιακή ήταν η Σαμπρίνα Κάρπεντερ στη φωτογράφισή της για το νέο τεύχος της Vogue Italia, θυμίζοντας σε αρκετούς την Μπριζίτ Μπαρντό.
Η 26χρονη τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε από τον διάσημο 71χρονο φωτογράφο Στίβεν Μαισελ για να θυμίζει την μεγάλη σταρ του κινηματογράφου.
Η Κάρπεντερ από την πλευρά της είπε ότι έπρεπε να στριφογυρίσει σαν «πρέτσελ» για τη φωτογράφιση
«Αρχικά, νομίζω ότι μου είπαν ότι ήθελαν να είναι πολύ φυσικό. Και μετά έφτασα εκεί και είχα smoky eyes, μεγάλα μαλλιά και σκέφτηκα, ξέρεις κάτι; Έτσι θέλω να είμαι αυτή τη στιγμή της ζωής μου» περιέγραψε η ίδια.
«Φαινόταν κάπως γοητευτικό και '60s και ασπρόμαυρο και πραγματικά κομψό και μελαγχολικό και Μπριζίτ Μπαρντό, και πολύ σέξι, οπότε μου φάνηκε αρκετά συναρπαστικό» συμπλήρωσε.
Ωστόσο εξομολογήθηκε ότι δεν ήταν εύκολο να πάρει τις πόζες που της ζητήθηκαν: «Ένιωθα σαν να έκανα στροφές όλη μέρα, αλλά ήταν πραγματικά διασκεδαστικό και ξεχωριστό και νομίζω ότι δεν ένιωθα καθόλου πόνο εκείνη τη στιγμή, το οποίο ήταν ωραίο. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη που ντύθηκα με έναν τρόπο που μου έμοιαζε λίγο περισσότερο με το προσωπικό μου στυλ. Μου αρέσουν πολύ τα 60s, τα 70s, με κάνουν να νιώθω πολύ σίγουρη για τον εαυτό μου».
Στη συνέντευξή της στο ιταλικό περιοδικό η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μίλησε και για το πώς αντιμετωπίζει τη φήμη που έχει αποκτήσει.
«Νιώθω ότι αλλάζω συνεχώς ως άτομο... αυτό που νιώθω σήμερα θα είναι πολύ διαφορετικό σε ένα μήνα. Αυτό που δημιουργώ αυτή τη στιγμή είναι φτιαγμένο για αυτή τη στιγμή» είπε η 28χρονη τραγουδίστρια εξηγώντας πώς το γέλιο τη βοήθησε να ξεπεράσει τα περισσότερα προβλήματα.
«Όλη μου τη ζωή, πίστευα ότι το χιούμορ ήταν ακριβώς αυτό. Εκτός από το ότι με έσωζε, αυτό το είδος ευφυΐας ήταν ένα φίλτρο που εξασφάλιζε την προστασία μου για το μέλλον» είπε η Κάρπεντερ.
Εξήγησε, μάλιστα, ότι το χιούμορ το έχει από γενετής: «Ο σαρκασμός έχει περάσει από γενιά σε γενιά. Οι γονείς μου είναι και οι δύο εξαιρετικά σαρκαστικοί... το ίδιο και η αδελφή μου. Όλοι έχουμε λίγο καυστικό χιούμορ στο αίμα μας».
Not to be vapid, but I am excited if Sabrina's stylist is moving her away from Marilyn Monroe and towards Brigitte Bardot. She definitely benefits from that extra playfulness and edge. The Marilyn look is too soft & fussy for her.— Lea 🦩 (@abysstoabyss) September 24, 2025
Okay carry on like you never heard this from me. pic.twitter.com/mp9VPWZ49U
