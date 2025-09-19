Ο Όστιν Μπάτλερ αγόρασε την έπαυλη του Μπραντ Πιτ τρεις μήνες μετά τη διάρρηξή της
Ο ηθοποιός αγόρασε το ακίνητο έναντι 5,2 εκατ. δολαρίων
Το σπίτι του Μπραντ Πιτ στο Λος Άντζελες αγόρασε ο Όστιν Μπάτλερ, λίγους μήνες μετά την διάρρηξή του. Σύμφωνα με το TMZ, ο 34χρονος ηθοποιός του «Elvis» αγόρασε το ιστορικό ακίνητο του σταρ έναντι 5,2 εκατ., μετά την ολοκλήρωση της πώλησης την περασμένη Παρασκευή.
Η συμφωνία μεταξύ των δύο συμπρωταγωνιστών του «Once Upon a Time in Hollywood» πραγματοποιήθηκε περίπου τρεις μήνες μετά τη διάρρηξη του ακινήτου του Μπραντ Πιτ τον Ιούνιο. Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λος Άντζελες είχε δηλώσει τότε στο Page Six ότι τρεις ύποπτοι «αναστάτωσαν» το σπίτι στις 25 Ιουνίου, αφού ανέβηκαν από την περίφραξη και μπήκαν από παράθυρο του ισογείου.
Οι δράστες διέφυγαν με άγνωστο αριθμό αντικειμένων, ενώ ο ηθοποιός δεν βρισκόταν στο σπίτι, καθώς συμμετείχε στην περιοδεία για την προώθηση του «F1», εμφανιζόμενος σε πρεμιέρες στη Νέα Υόρκη, το Μεξικό και το Λονδίνο.
Η πώληση πραγματοποιείται μόλις δύο χρόνια αφότου ο 61χρονος ηθοποιός απέκτησε ο ίδιος το σπίτι, σε ανταλλαγή πολυτελών ακινήτων με την κληρονόμο πετρελαίου Αϊλίν Γκέτι, όπως είχε αναφέρει η Daily Mail. Τον Απρίλιο του 2023, ο πατέρας έξι παιδιών αγόρασε την κατοικία για 5,5 εκατομμύρια δολάρια από τη Γκέτι, η οποία απέκτησε το προηγούμενο σπίτι του στην ίδια περιοχή για 33 εκατομμύρια δολάρια.
Η νέα κατοικία του Όστιν Μπάτλερ διαθέτει τρία υπνοδωμάτια, δύο μπάνια και λίγο πάνω από 2000 τετραγωνικά πόδια χώρου, ενώ περιλαμβάνει ηλιακά πάνελ, πολυτελή εντοιχισμένη σάουνα και μεγάλη εξωτερική πισίνα, μεταξύ άλλων ανέσεων.
Όσο για τον Μπραντ Πιτ, νωρίτερα τον Σεπτέμβριο επιβεβαιώθηκε ότι απέκτησε ένα πολυτελές σπίτι 12 εκατ. δολαρίων στους λόφους του Χόλιγουντ. Το ευρύχωρο ισπανικού στιλ ακίνητο, 8.385 τετραγωνικών ποδών, διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, οκτώ μπάνια, θέατρο, εστία φωτιάς και πισίνα, ενώ όπως αναφέρει η Wall Street Journal, ενώ προηγούμενοι ιδιοκτήτες ήταν ο κιθαρίστας των Killers, Ντέιβ Κούνινγκ, και η σύζυγός του, Έμιλι Κούνινγκ.
«Ήθελε ένα μέρος που να παρέχει άριστο σύστημα ασφαλείας και ιδιωτικότητα, και αυτό το ακίνητο τράβηξε την προσοχή του», εξήγησε πηγή στο The Post, προσθέτοντας: «Πολύ πριν διαρρηχθεί το σπίτι του, η ασφάλεια ήταν πάντα προτεραιότητα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Austin Butler purchases Brad Pitt's LA home for $5.2M… three months after property was burglarized https://t.co/4xG1CKIHIZ— Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 19, 2025
