Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Τρεις ταινίες του θα προβληθούν στην ΕΡΤ με αφορμή τον θάνατό του
Η ΕΡΤ θα μεταδώσει τις ταινίες «Τα καλύτερά μας χρόνια», «Ο κανόνας της σιωπής» και ο «Καλύτερος» όπου πρωταγωνίστησε ο ηθοποιός
Η ΕΡΤ, αποχαιρετά τον σπουδαίο Αμερικανό ηθοποιό Ρόμπερτ Ρέντφορντ και μεταδίδει απόψε, στις 23:45 από την ΕΡΤ1 το ρομαντικό δράμα «Τα καλύτερά μας χρόνια», το οποίο μετά την τηλεοπτική μετάδοση θα ανέβει στο ERTFLIX.
Επίσης, στο ERTFLIX θα ανεβούν ακόμη δύο από τις εμβληματικές ταινίες, στις οποίες πρωταγωνιστούσε ο διάσημος ηθοποιός, ο «Κανόνας της σιωπής», και ο «Καλύτερος».
Συγκεκριμένα:
ΕΡΤ1 – ERTFLIX
«Τα καλύτερά μας χρόνια» (The Way We Were)
Ρομαντικό δράμα, παραγωγής ΗΠΑ 1973
Σκηνοθεσία: Σίντνεϊ Πόλακ
Σενάριο: Άρθουρ Λόρεντς, Ντέιβιντ Ρέιφιλ, Φράνσις Φορντ Κόπολα, Ντάλτον Τράμπο
Πρωταγωνιστούν: Μπάρμπρα Στράιζαντ, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Μπράντφορντ Ντίλμαν, Λόις Τσάιλς, Πάτρικ Ο’ Νιλ
Υπόθεση: Μια ερωτική ιστορία που διαδραματίζεται στην περίοδο από τα μέσα της δεκαετίας του 1930 έως τη δεκαετία του 1950, με φόντο την αμερικανική ζωή σε εποχές εξωτερικού πολέμου, εγχώριας ευημερίας και παράνοιας της εποχής Μακ Κάρθι στο Χόλιγουντ. Η Κέιτι Μορόσκι είναι μια ιδεαλίστρια κομμουνίστρια και μαχητική πολιτική ακτιβίστρια. Ο Χάμπελ Γκάρντινερ είναι ένας άνετος, αθλητικός, Αμερικανός τύπος και ταλαντούχος συγγραφέας. Βλέπουμε τις διαφορετικές προσωπικότητές τους να επηρεάζουν τη σχέση τους και πώς τα καταφέρνουν παρά τις διαφορές τους.
Η ταινία ήταν υποψήφια για 6 Όσκαρ κερδίζοντας τελικά αυτά της Καλύτερης πρωτότυπης μουσικής επένδυσης και του καλύτερου τραγουδιού για το τραγούδι «The Way We Were» των Μάρβιν Χάμλις και Άλαν & Μέριλιν Μπέργκμαν.
ERTFLIX
«Ο κανόνας της σιωπής» (The company you keep)
Πολιτικό θρίλερ, παραγωγής ΗΠΑ 2012.
Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Ρέντφορντ
Σενάριο: Λεμ Ντομπς (βασισμένο στο μυθιστόρημα του Νιλ Γκόρντον)
Διεύθυνση φωτογραφίας: Αντριάνο Γκόλντμαν
Μοντάζ: Μαρκ Ντέι
Μουσική: Κλιφ Μαρτίνεζ
Παίζουν: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Σία ΛαΜπέφ, Τζούλι Κρίστι, Σαμ Έλιοτ, Σούζαν Σαράντον, Νικ Νόλτε, Μπρένταν Γκλίσον, Τέρενς Χάουαρντ, Ρίτσαρντ Τζένκινς, Στάνλεϊ Τούτσι, Κρις Κούπερ, Τζάκι Εβάντσο, Άννα Κέντρικ, Μπριτ Μάρλινγκ
Υπόθεση: Ο Τζιμ Γκραντ (Ρόμπερτ Ρέντφορντ) είναι ένας επιφανής δικηγόρος που αναλαμβάνει υποθέσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πατέρας μίας κόρης, την οποία μεγαλώνει μόνος του, στα ήρεμα προάστια του Όλμπανι, στη Νέα Υόρκη. Ο κόσμος του όμως ανατρέπεται, όταν ένας φιλόδοξος νέος δημοσιογράφος, ο Μπεν Σέπαρντ (Σία Λαμπέφ), αποκαλύπτει την πραγματική του ταυτότητά, αυτή δηλαδή ενός πρώην ακτιβιστή της οργάνωσης Weather Underground, που εξαιτίας της συμμετοχής του σε μία ένοπλη ληστεία, καταζητείται για φόνο. Έχοντας ζήσει για περισσότερα από 30 χρόνια ως δικηγόρος, ο Γκραντ πρέπει τώρα να τραπεί σε φυγή. Εξαιτίας του, το FBI εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό σε όλη τη χώρα, ενώ αυτός προσπαθεί να εντοπίσει το μοναδικό άτομο που μπορεί να «καθαρίσει» το όνομά του.
«Ο καλύτερος» (The Natural)
Αθλητικό δράμα, παραγωγής ΗΠΑ 1984
Σκηνοθεσία: Μπάρι Λέβινσον
Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Ρόμπερτ Ντιβάλ, Γκλεν Κλόουζ, Κιμ Μπέισινγκερ, Ρόμπερτ Πρόσκι, Ουίλφορντ Μπρίμλι, Ρίτσαρντ Φάρνσγουορθ, Ντάρεν ΜακΓκάβιν
Υπόθεση: Υποψήφια για τέσσερα βραβεία Όσκαρ και θεωρούμενη ως η καλύτερη ταινία μπέιζμπολ που γυρίστηκε ποτέ, η ταινία «The Natural» έχει ως πρωταγωνιστή τον Ρόι Χομπς, έναν ταλαντούχο νεαρό με στόχο να γίνει σούπερ σταρ του μπέιζμπολ. Η μυθοποίηση αρχίζει όταν κατασκευάζει το ρόπαλό του, το Wonderboy, από μια πεσμένη βελανιδιά και συνεχίζεται καθώς η εξαιρετική του ικανότητα προσελκύει τους σκάουτερ της μεγάλης Λίγκας. Αλλά μια συνάντηση με μια μυστηριώδη γυναίκα εκτροχιάζει την άνοδό του, μέχρι που επανεμφανίζεται ως 36χρονος ρούκι για τους αουτσάιντερ New York Knights, και τα τεράστια home runs του πυροδοτούν την απίθανη προσπάθεια της ομάδας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όμως, πρέπει ακόμα να διαπραγματευτεί μια πορεία μέσα από έναν σκοτεινό ιδιοκτήτη, έναν απατεώνα τζογαδόρο, έναν επικίνδυνο πειρασμό και έναν καιροσκόπο αθλητικογράφο για να φτάσει στη μοναδική στιγμή που, με τη βοήθεια μιας πρώην αγαπημένης του θα μπορέσει επιτέλους να εκπληρώσει το πεπρωμένο του.
