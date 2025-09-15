Μάκης Χριστοδουλόπουλος για πλειστηριασμούς: Εγώ φταίω γι’ αυτό που έγινε, ούτε που με νοιάζουν τα σπίτια
Μάκης Χριστοδουλόπουλος για πλειστηριασμούς: Εγώ φταίω γι’ αυτό που έγινε, ούτε που με νοιάζουν τα σπίτια
Έκανα λάθος διαχείριση χρημάτων, τα είχα ξεχάσει τα σπίτια και δεν τα πλήρωνα, εξήγησε ο τραγουδιστής
Σχετικά με τους πλειστηριασμούς που έχουν προγραμματιστεί τον Νοέμβριο για τρία ακίνητά του στην περιοχή της Αιγιαλείας τοποθετήθηκε ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, διευκρινίζοντας πως τα παιδιά του και τα εγγόνια του δεν μπορούσαν να αναλάβουν το κόστος συντήρησής τους.
Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη ήρθε ως συνέπεια της κακής διαχείρισης χρημάτων που έκανε, αναλαμβάνοντας ο ίδιος την ευθύνη. Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος μάλιστα επισήμανε πως δεν τον στενοχωρεί η τροπή που πήραν τα πράγματα.
Όπως είπε στην εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου: «Άφησα να το πάρουν το σπίτι, γιατί άμα ήθελα εγώ να το φτιάξω, ήθελα 70.000 ευρώ. Οπότε, το άφησα και το πήραν. Ούτε που με νοιάζουν τα σπίτια, γιατί κανένα από τα εγγόνια μου δεν μπορούν να τα κρατήσουν. Δεν μπόρεσα να τα πληρώσω και τελείωσε, τα πήραν. Εγώ φταίω γι’ αυτό που έγινε. Έκανα λάθος διαχείριση χρημάτων. Τα είχα ξεχάσει τα σπίτια και δεν τα πλήρωνα. Τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου δεν μπορούσαν να συντηρήσουν το σπίτι στην Αχαϊα, ήθελε πολλά λεφτά το σπίτι».
Δείτε το βίντεο
Το ξέφρενο πάρτι του Γιάννη στα αποδυτήρια: Το live με Light και Λεξ, ο ημίγυμνος Σλούκας και το «προξενιό» στον Ντόρσεϊ - Βίντεο
Αταμάν μετά την ήττα της Τουρκίας: «Είμαι πολύ απογοητευμένος, δε βλέπω τίποτα θετικό παρόλο που βγήκαμε δεύτεροι»
Η στιγμή που ο Σενγκούν δεν έδωσε το χέρι του στον Γιάννη: Τι συνέβη με τον Σρέντερ - Δείτε βίντεο
