Mötley Crüe: Ο frontman του συγκροτήματος, Βινς Νιλ αποκάλυψε ότι υπέστη εγκεφαλικό: «Έπρεπε να ξαναμάθω να περπατάω»
Το περιστατικό συνέβη τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν ο 64χρονος μουσικός ένιωσε αρχικά αδιαθεσία στον ύπνο του
Ο Βινς Νιλ, frontman του συγκροτήματος Mötley Crüe αποκάλυψε ότι υπέστη εγκεφαλικό την ώρα που κοιμόταν, τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο 64χρονος μουσικός μίλησε για την εμπειρία του και τα στάδια της αποκατάστασής του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «έπρεπε να ξαναμάθει να περπατάει».
Σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα «Las Vegas Review-Journal» και δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου είπε αρχικά για την περιπέτεια της υγείας του, που συνέβη ανήμερα των Χριστουγέννων: «Όλη η αριστερή πλευρά μου σταμάτησε να λειτουργεί» και συμπλήρωσε: «Έπρεπε να μάθω ξανά να περπατάω και αυτό ήταν δύσκολο. Οι γιατροί μου είπαν ότι δεν πίστευαν πως θα μπορούσα να επιστρέψω ξανά στη σκηνή. Τους απάντησα “Όχι, όχι, θα το κάνω. Θα δείτε”».
Τον περασμένο Μάρτιο, το συγκρότημα ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης περιοδείας τους στο Λας Βέγκας, καθώς ο Νιλ επρόκειτο να υποβληθεί σε ιατρική επέμβαση. «Οι Mötley ακύρωσαν το πρώτο μέρος της περιοδείας μας, ώστε να μπορέσω να αναρρώσω», ανέφερε.
Ο 64χρονος ρόκερ έκανε για μήνες φυσικοθεραπείες στο σπίτι του στο Νάσβιλ, όπου ζει με τη σύντροφό του, Ρέιν Χάνα Αντρεάνι. «Από το να με κουβαλούν μέχρι το μπάνιο επειδή δεν μπορούσα να περπατήσω μόνος μου, έφτασα στο αναπηρικό καροτσάκι και στη συνέχεια χρησιμοποίησα μπαστούνι. Τώρα δεν χρειάζομαι τίποτα. Αλλά είναι σαν δουλειά πλήρους απασχόλησης το να φτάσεις ξανά στο σημείο να νιώθεις καλά», περιέγραψε.
Στην πορεία, έκανε συγκεκριμένες ασκήσεις μέχρι να ανακτήσει πλήρως τη φυσική του κατάσταση. «Χρειάζεται χρόνος για να αρχίσει ο εγκέφαλος να δίνει εντολή στα πόδια να κινούνται όπως θέλεις. Προσπαθείς να περπατήσεις αλλά δεν βγαίνει σωστά», εξήγησε. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι γυμνάζεται «πάρα πολύ» και ότι πλέον «τρέχει». «Ήταν δύσκολο, αλλά επέστρεψα. Είμαι στο 90-95% αυτού που ήμουν πριν και όλα θα πάνε καλά», τόνισε.
Φωτογραφία άρθρου: AP
Mötley Crüe frontman Vince Neil suffered a stroke in his sleep: ‘Had to learn to walk again’ https://t.co/9rGICAEpkY pic.twitter.com/MIgl5NITJP— Page Six (@PageSix) September 13, 2025
