17χρονος από την Κρήτη είχε γίνει εφιάλτης για ανήλικους, η δράση του μέσα στο σαδιστικό κύκλωμα «764»

Ο ανήλικος από το Γάζι Ηρακλείου προφυλακίστηκε - Τον εντόπισε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές - Είναι ο ένας από τους δύο 17χρονους με εμπλοκή στο δίκτυο 764





Ο νεαρός συνελήφθη στο πλαίσιο μεγάλης πανελλαδικής αστυνομικής επιχείρησης της



Το «συνηθισμένο» προφίλ και η σκοτεινή διαδικτυακή δράση του Στην πραγματική ζωή ο 17χρονος δεν είχε απασχολήσει τις αρχές για παραβατική συμπεριφορά και διατηρούσε φαινομενικά ήσυχο προφίλ. Ωστόσο, στο διαδίκτυο είχε μετατραπεί σε «εφιάλτη» για ανήλικες, μεταξύ των οποίων και κορίτσια κάτω των 12 ετών.



Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ανήλικος:

• Εκβίαζε και εκφόβιζε ανήλικες με αφόρητη ψυχολογική πίεση

• Τις εξανάγκαζε να του στέλνουν γυμνές φωτογραφίες και υλικό σεξουαλικής κακοποίησης

• Τις ωθούσε σε πράξεις αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικές ενέργειες



Τα πειστήρια από την έρευνα στο σπίτι του Στην κατ’ οίκον έρευνα στο Ηράκλειο, οι Αρχές κατάσχεσαν κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό υπολογιστή και εξωτερικό σκληρό δίσκο.



Στις συσκευές εντοπίστηκαν:

• Βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών

• Φωτογραφίες γυμνών κοριτσιών στα όρια της ανηλικότητας (κοντά στα 17,5 χρόνια) που προέβαιναν σε αυτοτραυματισμούς



Το διεθνές κύκλωμα «764» Ο 17χρονος από την Κρήτη και ένας ακόμα 17χρονος από τη Βόρεια Ελλάδα φέρονται να δρούσαν



Το δίκτυο ιδρύθηκε από τον τότε 15χρονο Αμερικανό Bradley Chance Cadenhead (γνωστό online ως «felix» ή «brad764») στο Stephenville του Τέξας. Το όνομα «764» προέρχεται από τα πρώτα τρία ψηφία του ταχυδρομικού κώδικα της περιοχής του. Ξεκίνησε από Discord servers και εξελίχθηκε σε κέντρο στρατολόγησης για hacking, swatting και sextortion, ενώ σήμερα εντάσσεται στο ευρύτερο «Com Network».



Κλείσιμο Πώς λειτουργεί το σαδιστικό δίκτυο «764» Το «764» δεν είναι μια κλασική ιεραρχημένη οργάνωση, αλλά ένα αποκεντρωμένο υβριδικό δίκτυο με πολλές αυτόνομες υποομάδες (splinter groups) και απομιμητές. Οι μέθοδοι δράσης του είναι ιδιαίτερα μεθοδικές και εξαιρετικά σκληρές:



1. Εντοπισμός και προσέγγιση θυμάτων

Στοχεύουν κυρίως παιδιά ηλικίας 8 έως 17 ετών, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες (κορίτσια, ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και παιδιά με ψυχικά προβλήματα). Η επαφή γίνεται μέσω Discord, Telegram, Snapchat, Instagram, TikTok και online παιχνιδιών όπως Roblox και Minecraft.



2. Grooming

Χρησιμοποιούν τεχνικές κοινωνικής μηχανικής («love bombing», ψεύτικη φιλία ή ερωτικό ενδιαφέρον) για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των παιδιών.



3. Εκβιασμός και κλιμάκωση

Μόλις αποκτήσουν το πρώτο υλικό, ξεκινά ο εκβιασμός. Απαιτούν όλο και πιο ακραίο περιεχόμενο: γυμνές φωτογραφίες, βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης, βίντεο αυτοτραυματισμών (συχνά με χαραγμένο το username του δράστη), βία κατά ζώων ή ανθρώπων, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις ωθούν τα θύματα σε αυτοκτονία.



Προφυλακιστέος κρίθηκε ένας 17χρονος από το Γάζι Ηρακλείου , καθώς φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στο διεθνές εξτρεμιστικό δίκτυο «764», το οποίο στοχοποιεί ανήλικα παιδιά μέσω διαδικτύου, τα εκβιάζει σεξουαλικά και τα ωθεί σε αυτοτραυματισμούς και αυτοκτονικές ενέργειες.Ο νεαρός συνελήφθη στο πλαίσιο μεγάλης πανελλαδικής αστυνομικής επιχείρησης της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος , σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές. Είναι ένας από τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε όλη την Ελλάδα. Μετά από εισαγγελική πρόταση και κρίση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.Στην πραγματική ζωή ο 17χρονος δεν είχε απασχολήσει τις αρχές για παραβατική συμπεριφορά και διατηρούσε φαινομενικά ήσυχο προφίλ. Ωστόσο, στο διαδίκτυο είχε μετατραπεί σε «εφιάλτη» για ανήλικες, μεταξύ των οποίων και κορίτσια κάτω των 12 ετών.Στην κατ’ οίκον έρευνα στο Ηράκλειο, οι Αρχές κατάσχεσαν κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό υπολογιστή και εξωτερικό σκληρό δίσκο.Ο 17χρονος από την Κρήτη και ένας ακόμα 17χρονος από τη Βόρεια Ελλάδα φέρονται να δρούσαν εντός του πλαισίου του «Κύκλωματος 764» (γνωστό και ως Com/764 network) . Πρόκειται για ένα από τα πιο επικίνδυνα αποκεντρωμένα διεθνή δίκτυα ηλεκτρονικής κακοποίησης ανηλίκων, που ξεκίνησε οργανωμένη δράση το 2021.Το δίκτυο ιδρύθηκε από τον τότε 15χρονο Αμερικανό Bradley Chance Cadenhead (γνωστό online ως «felix» ή «brad764») στο Stephenville του Τέξας. Το όνομα «764» προέρχεται από τα πρώτα τρία ψηφία του ταχυδρομικού κώδικα της περιοχής του. Ξεκίνησε από Discord servers και εξελίχθηκε σε κέντρο στρατολόγησης για hacking, swatting και sextortion, ενώ σήμερα εντάσσεται στο ευρύτερο «Com Network».Το «764» δεν είναι μια κλασική ιεραρχημένη οργάνωση, αλλά ένα αποκεντρωμένο υβριδικό δίκτυο με πολλές αυτόνομες υποομάδες (splinter groups) και απομιμητές. Οι μέθοδοι δράσης του είναι ιδιαίτερα μεθοδικές και εξαιρετικά σκληρές:

Το υλικό μοιράζεται σε κλειστά groups Discord και Telegram. Όσο πιο σκληρό είναι το περιεχόμενο που αποσπά ένα μέλος, τόσο υψηλότερο status αποκτά μέσα στην ομάδα. Υπάρχουν μάλιστα ειδικοί «οδηγοί» όπως το «Sextortion Handbook» που εκπαιδεύουν τα νέα μέλη.



Πέρα από τον σεξουαλικό εκβιασμό (sextortion) και τη διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων (CSAM), τα μέλη ασχολούνται με swatting, doxing, SIM swapping και συνεχόμενη παρενόχληση για να σιωπήσουν τα θύματα.



Κίνητρα: Κυρίως σαδισμός, αίσθηση ισχύος και status. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει και οικονομικό όφελος από την πώληση υλικού στο dark web. Δεν είναι καθαρά ιδεολογικό δίκτυο, αν και κάποιες υποομάδες έχουν neo-Nazi ή σατανιστικές επιρροές.



Η συνεχιζόμενη έρευνα Η υπόθεση διερευνάται σε βάθος από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, με τη συνδρομή ξένων Αρχών (FBI και Europol). Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το εύρος της δράσης του δικτύου στην Ελλάδα, να εντοπιστούν άλλα θύματα και πιθανοί συνεργοί.



Το «764» θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο και έχει οδηγήσει σε δεκάδες συλλήψεις παγκοσμίως, ενώ οι ελληνικές Αρχές το παρακολουθούν στενά.