Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία Πιερρακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες για τα κόκκινα δάνεια

πλαίσιο του συνεδρίου «Cantina Academy», με θέμα «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργάνωσαν το Πρώτο Θέμα και το Cantina Magazine, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε:

Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του ν. 3869/2010.



Ο στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες - ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο.



Στο 5ο Cantina Academy των @cantinamag & @protothema. pic.twitter.com/rETlp4l0Pz — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) June 23, 2026