Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία Πιερρακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες για τα κόκκινα δάνεια
Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία Πιερρακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες για τα κόκκινα δάνεια
Δείτε όλη τη ρύθμιση που θα ψηφιστεί σήμερα, Τετάρτη - Προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή
Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα, Τετάρτη, η τροπολογία Πιερρακάκη που δίνει «ανάσα» σε πάνω από 100 χιλιάδες οφειλέτες. Η νομοθετική διάταξη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφορά στη «ρύθμιση του τρόπου τοκοφορίας των καταβολών του ν. 3869/2010», του γνωστού δηλαδή ως «νόμου Κατσέλη».
Προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή.
Το κόστος της ρύθμισης, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 700 εκατ. ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και Δημοσίου (200 εκατ. και 500 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα).
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής το βράδυ της Τετάρτης.
Σύμφωνα με τη συνοδευτική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την τροπολογία:
Ρυθμίζεται ο τρόπος τοκοφορίας των καταβολών του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
- αποσαφηνίζεται ότι ο οφειλόμενος τόκος υπολογίζεται επί της ορισθείσας από το δικαστήριο μηνιαίας δόσης, και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών,
- ρυθμίζεται η διαχείριση των αναφερόμενων ενεργών ρυθμίσεων στην περίπτωση όπου ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, υπερβαίνουν τους εισαγόμενους όρους τοκοφορίαςτης οφειλής (προβλέπεται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. ιι απομείωση του συνολικού αριθμού των εναπομενουσών δόσεων προς καταβολή, καθώς και η απομείωση του υπολοίπου της οφειλής). Σε περίπτωση ρυθμίσεων που έχουν περατωθεί ή έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για να κηρυχθούν έκπτωτες, τυχόν υπερβάλλοντα ποσά δεν αναζητούνται.
- προβλέπεται υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να αποδώσουν σε νομικά πρόσωπα-αποκτώντες απαιτήσεων που αφορούν ενεργές ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν μεταβιβαστεί δυνάμει του ν. 4649/2019, τυχόν υπερβάλλοντα ποσά που έχουν εισπράξει, έπειτα από υποβολή σχετικού αιτήματος του αποκτώντα.
- Αποσαφηνίζεται ο τρόπος υπολογισμού των μηνιαίων καταβολών στις ρυθμίσεις οφειλών που καταρτίζονται κατ εφαρμογή του ν. 4605/20 19 και του ν. 4738/2020.
Να σημειωθεί ότι ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, μιλώντας το απόγευμα της Τρίτης στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, προανήγγειλε την κατάθεση της ρύθμισης, σημειώνοντας πως «θα προβλέπει ότι για ενεργές ρυθμίσεις, από 5 Ιουνίου 2026, η κάθε μηνιαία δόση που έχει καθοριστεί από το δικαστήριο θα περιλαμβάνει μέρος του κεφαλαίου, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί, και τον τόκο που αντιστοιχεί από την προηγούμενη έως την καταβολή της επόμενης δόσης».
Και συνέχισε: «Ειδικά και για την πρώτη δόση, αφού δεν υπάρχει προηγούμενη, υπολογίζεται η περίοδος τοκοφορίας των 30 ημερών, άρα, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι πλέον θα πληρώνουν μόνο τον ελάχιστο τόκο που αντιστοιχεί στη μηνιαία δόση».
Προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή.
Το κόστος της ρύθμισης, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 700 εκατ. ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και Δημοσίου (200 εκατ. και 500 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα).
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής το βράδυ της Τετάρτης.
Σύμφωνα με τη συνοδευτική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την τροπολογία:
Ρυθμίζεται ο τρόπος τοκοφορίας των καταβολών του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
- αποσαφηνίζεται ότι ο οφειλόμενος τόκος υπολογίζεται επί της ορισθείσας από το δικαστήριο μηνιαίας δόσης, και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών,
- ρυθμίζεται η διαχείριση των αναφερόμενων ενεργών ρυθμίσεων στην περίπτωση όπου ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, υπερβαίνουν τους εισαγόμενους όρους τοκοφορίαςτης οφειλής (προβλέπεται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. ιι απομείωση του συνολικού αριθμού των εναπομενουσών δόσεων προς καταβολή, καθώς και η απομείωση του υπολοίπου της οφειλής). Σε περίπτωση ρυθμίσεων που έχουν περατωθεί ή έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για να κηρυχθούν έκπτωτες, τυχόν υπερβάλλοντα ποσά δεν αναζητούνται.
- προβλέπεται υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να αποδώσουν σε νομικά πρόσωπα-αποκτώντες απαιτήσεων που αφορούν ενεργές ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν μεταβιβαστεί δυνάμει του ν. 4649/2019, τυχόν υπερβάλλοντα ποσά που έχουν εισπράξει, έπειτα από υποβολή σχετικού αιτήματος του αποκτώντα.
- Αποσαφηνίζεται ο τρόπος υπολογισμού των μηνιαίων καταβολών στις ρυθμίσεις οφειλών που καταρτίζονται κατ εφαρμογή του ν. 4605/20 19 και του ν. 4738/2020.
Να σημειωθεί ότι ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, μιλώντας το απόγευμα της Τρίτης στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, προανήγγειλε την κατάθεση της ρύθμισης, σημειώνοντας πως «θα προβλέπει ότι για ενεργές ρυθμίσεις, από 5 Ιουνίου 2026, η κάθε μηνιαία δόση που έχει καθοριστεί από το δικαστήριο θα περιλαμβάνει μέρος του κεφαλαίου, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί, και τον τόκο που αντιστοιχεί από την προηγούμενη έως την καταβολή της επόμενης δόσης».
Και συνέχισε: «Ειδικά και για την πρώτη δόση, αφού δεν υπάρχει προηγούμενη, υπολογίζεται η περίοδος τοκοφορίας των 30 ημερών, άρα, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι πλέον θα πληρώνουν μόνο τον ελάχιστο τόκο που αντιστοιχεί στη μηνιαία δόση».
Σημείωσε ακόμη: «Αναφορικά με τα αναδρομικά υπερβάλλοντα ποσά που έχουν καταβληθεί είπε πως «για ενεργές ρυθμίσεις που δεν έχουν περατωθεί ή δεν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για να κηρυχθούν έκπτωτες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αφού έχουν καταβληθεί υπερβάλλοντα ποσά από τον χρόνο έναρξη της ρύθμισης όπως αυτός προβλέπεται στην δικαστική απόφαση ή σε περίπτωση που η ρύθμιση έχει μεταρρυθμιστεί με δικαστική απόφαση από τον χρόνο έναρξη καταβολών της μεταρρύθμισης, τότε η διαφορά του συνολικού ποσού που έπρεπε να καταβληθεί και αυτού που καταβλήθηκε για την ανωτέρω χρονική περίοδο, θα αφαιρείται από τις τελευταίες, κατά χρονολογικά σειρά, δόσεις προς καταβολή, απομειώνοντας τον συνολικό αριθμό των εναπομενουσών προς καταβολή δόσεων. Η διαφορά, των τόκων που καταβλήθηκαν και αυτών που έπρεπε να καταβληθούν, δυνάμει άλλων μορφών τοκοφορίας, εκλαμβάνεται ως αποπληρωμή κεφαλαίου και απομειώνει το υπόλοιπο της οφειλής, όπως έχει δημιουργηθεί από τον χρόνο έναρξης του παρόντος. Άρα, αυτό που λέμε είναι ότι τα υπερβάλλοντα ποσά που έδωσε ένας δανειολήπτης, θα θεωρείται αποπληρωμή κεφαλαίου και συνεπώς από εδώ και πέρα θα πληρώσει λιγότερες δόσεις». Το τρίτο σημείο της τροπολογίας, αφορά σύμφωνα με τον κ. Πετραλιά τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν εισπράξει τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την περίοδο πριν μεταφερθούν τα δάνεια αυτά στον ΗΡΑΚΛΗ. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα αποδίδουν αυτά τα ποσά στον ΗΡΑΚΛΗ».
Ο υφυπουργός ανέφερε ότι στην τροπολογία θα υπάρχει άρθρο όπου θα «αποσαφηνίζεται ότι για τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει βάσει του εξωδικαστικού θα ισχύουν οι όροι που έχουν υπογραφεί μεταξύ του δανειολήπτη και εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς εάν είχαμε επέκταση αυτής της ρύθμισης που γίνεται τώρα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αυτό θα επέφερε πολύ σημαντικές επιπτώσεις για το χρηματοπιστωτικό σύστημα αλλά και τον ΗΡΑΚΛΗ, ύψους 1 δισ. ευρώ».
Πιερρακάκης: «Δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση, ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας»
Νωρίτερα σήμερα, σε ανάρτησή του στα social media, την οποία συνόδευσε με βίντεο από όσα είπε στο πλαίσιο του συνεδρίου «Cantina Academy», με θέμα «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργάνωσαν το Πρώτο Θέμα και το Cantina Magazine, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε: «Δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση, ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας»
«Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του ν. 3869/2010» , επισήμανε σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. «Ο στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες -ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο» συμπλήρωσε ακόμη.
Στο βίντεο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξηγούσε πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση, την οποία προωθεί με τροπολογία την οποία καταθέτει στο προς ψήφιση πολυνομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος και τα μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων:
«Πρώτον, παίρνει την απόφαση του Αρείου Πάγου και λέει "την εφαρμόζω καθολικά". Δηλαδή, ισχύει για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Αλλά δεν κάνουμε μόνο αυτό. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι, όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό, να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας» τονίζει ο υπουργός. Και υπογραμμίζει ότι «αυτό θα ισχύει και για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Πόσους αφορά αυτό; Πάνω από 100.000 συμπολίτες μας. Και αυτό ακριβώς είναι το οποίο είχαμε πει, ότι μελετούσαμε και θα εφαρμόζαμε πάρα πολύ γρήγορα».
Σε ένα παράδειγμα το οποίο ο ίδιος έδωσε, ο Κυριάκος Πιερρακάκης διευκρίνισε τι σημαίνει αυτή η αλλαγή: «Δανειολήπτης -πάρτε ένα παράδειγμα, Ιανουάριος του 2024- που είχε υπόλοιπο οφειλής 144.500 ευρώ. Με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού θα πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ για 300 μήνες. Τι κάνουμε τώρα; Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού η δόση γίνεται 483 ευρώ. Το οποίο τι είναι; Είναι 482 ευρώ αποπληρωμή κεφαλαίου χρεολύσιο και 1 ευρώ τόκος μόλις. Εάν δηλαδή κατέβαλε ποσό 731 από τον Ιανουάριο του 2024 μέχρι τώρα, μέχρι τον Ιούνιο του 2026 θα έχει πληρώσει υπερβάλλον ποσό για 30 μήνες ίσο με τη διαφορά: 731 μείον 483 επί 30. Αυτό είναι 7.500 ευρώ περίπου. 7.440 ευρώ. Συνεπώς, αντί να του απομένουν σήμερα 270 δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου αυτό το ποσό αφαιρείται από τις δόσεις που έχει να καταβάλει. Και θα πληρώσει τελικά 255 δόσεις των 483 ευρώ. Δηλαδή, εκεί που ο δανειολήπτης, για να πω το μεγάλο νούμερο, το τελευταίο νούμερο, το τελικό, είχε να πληρώσει 74.852 ευρώ σε τόκους θα καταβάλει 411 ευρώ για να καταλάβετε τη διαφορά».
«Εκεί που το τελευταίο διάστημα άκουγα τα σχόλια της αντιπολίτευσης και η αντιπολίτευση βρήκε ακόμα μια ευκαιρία για πολιτική εκμετάλλευση, εμείς το αντιλαμβανόμαστε ως υποχρέωση πολιτικής ευθύνης και όχι ως ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Και αυτό είναι που μας διαχωρίζει και που θα μας διαχωρίζει» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Ο υφυπουργός ανέφερε ότι στην τροπολογία θα υπάρχει άρθρο όπου θα «αποσαφηνίζεται ότι για τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει βάσει του εξωδικαστικού θα ισχύουν οι όροι που έχουν υπογραφεί μεταξύ του δανειολήπτη και εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς εάν είχαμε επέκταση αυτής της ρύθμισης που γίνεται τώρα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αυτό θα επέφερε πολύ σημαντικές επιπτώσεις για το χρηματοπιστωτικό σύστημα αλλά και τον ΗΡΑΚΛΗ, ύψους 1 δισ. ευρώ».
Πιερρακάκης: «Δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση, ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας»
Νωρίτερα σήμερα, σε ανάρτησή του στα social media, την οποία συνόδευσε με βίντεο από όσα είπε στο πλαίσιο του συνεδρίου «Cantina Academy», με θέμα «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργάνωσαν το Πρώτο Θέμα και το Cantina Magazine, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε: «Δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση, ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας»
«Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του ν. 3869/2010» , επισήμανε σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. «Ο στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες -ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο» συμπλήρωσε ακόμη.
Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του ν. 3869/2010.— Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) June 23, 2026
Ο στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες - ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο.
Στο 5ο Cantina Academy των @cantinamag & @protothema. pic.twitter.com/rETlp4l0Pz
Στο βίντεο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξηγούσε πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση, την οποία προωθεί με τροπολογία την οποία καταθέτει στο προς ψήφιση πολυνομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος και τα μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων:
«Πρώτον, παίρνει την απόφαση του Αρείου Πάγου και λέει "την εφαρμόζω καθολικά". Δηλαδή, ισχύει για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Αλλά δεν κάνουμε μόνο αυτό. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι, όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό, να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας» τονίζει ο υπουργός. Και υπογραμμίζει ότι «αυτό θα ισχύει και για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Πόσους αφορά αυτό; Πάνω από 100.000 συμπολίτες μας. Και αυτό ακριβώς είναι το οποίο είχαμε πει, ότι μελετούσαμε και θα εφαρμόζαμε πάρα πολύ γρήγορα».
Σε ένα παράδειγμα το οποίο ο ίδιος έδωσε, ο Κυριάκος Πιερρακάκης διευκρίνισε τι σημαίνει αυτή η αλλαγή: «Δανειολήπτης -πάρτε ένα παράδειγμα, Ιανουάριος του 2024- που είχε υπόλοιπο οφειλής 144.500 ευρώ. Με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού θα πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ για 300 μήνες. Τι κάνουμε τώρα; Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού η δόση γίνεται 483 ευρώ. Το οποίο τι είναι; Είναι 482 ευρώ αποπληρωμή κεφαλαίου χρεολύσιο και 1 ευρώ τόκος μόλις. Εάν δηλαδή κατέβαλε ποσό 731 από τον Ιανουάριο του 2024 μέχρι τώρα, μέχρι τον Ιούνιο του 2026 θα έχει πληρώσει υπερβάλλον ποσό για 30 μήνες ίσο με τη διαφορά: 731 μείον 483 επί 30. Αυτό είναι 7.500 ευρώ περίπου. 7.440 ευρώ. Συνεπώς, αντί να του απομένουν σήμερα 270 δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου αυτό το ποσό αφαιρείται από τις δόσεις που έχει να καταβάλει. Και θα πληρώσει τελικά 255 δόσεις των 483 ευρώ. Δηλαδή, εκεί που ο δανειολήπτης, για να πω το μεγάλο νούμερο, το τελευταίο νούμερο, το τελικό, είχε να πληρώσει 74.852 ευρώ σε τόκους θα καταβάλει 411 ευρώ για να καταλάβετε τη διαφορά».
«Εκεί που το τελευταίο διάστημα άκουγα τα σχόλια της αντιπολίτευσης και η αντιπολίτευση βρήκε ακόμα μια ευκαιρία για πολιτική εκμετάλλευση, εμείς το αντιλαμβανόμαστε ως υποχρέωση πολιτικής ευθύνης και όχι ως ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Και αυτό είναι που μας διαχωρίζει και που θα μας διαχωρίζει» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα