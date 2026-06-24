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Προκάλεσε η Cardi B με το «είμαι άφραγκη» σε βίντεο με συλλογή από ακριβές τσάντες Chanel: «Θες να μου στείλεις 15.000$ για δάνεια;» της γράφουν
Προκάλεσε η Cardi B με το «είμαι άφραγκη» σε βίντεο με συλλογή από ακριβές τσάντες Chanel: «Θες να μου στείλεις 15.000$ για δάνεια;» της γράφουν
Πάνω από 10 εκατομμύρια views έχει συγκεντρώσει το βίντεο της 33χρονης ράπερ με περιουσία που αποτιμάται σε 100 εκατομμύρια δολάρια
Ως κακό χιούμορ εξέλαβαν αρκετοί το βίντεο της Cardi B στο TikTok στο οποίο αφού παρουσίασε την κολεξιόν από τσάντες Chanel που διαθέτει, συνολικής αξίας πάνω από 50.000 δολάρια, είπε «είμαι άφραγκη, αυτά που βλέπεις είναι ψευδαίσθηση.
Στο βίντεο που έχει πάνω από 10 εκατομμύρια views, η 33χρονη ράπερ ξεκίνησε δείχνοντας μια μίνι τσάντα της από δέρμα αρνιού και χρυσό μεταλλικό Chanel 25 αξίας 8.400 δολαρίων. «Αυτή είναι η πιο δύσκολη τσάντα για να την αποκτήσει κανείς από την Chanel», ισχυρίστηκε η Cardi Β. «Ήμουν τόσο τυχερή που την απέκτησα. Προσπαθώ να αποκτήσω την "αδερφή" της. Προσπαθώ να μην την φοράω πολύ γιατί δεν θέλω να τη λερώσω επειδή είναι τόσο αποκλειστική».
Το δεύτερο αντικείμενο που παρουσίασε ήταν η τσάντα Chanel 25 Hobo με χρυσά μεταλλικά στοιχεία, η οποία έχει τιμή μεταπώλησης 10.500 δολάρια. «Είναι πανέμορφη. Λατρεύω μια πράσινη τσάντα επειδή ταιριάζει με μπλε, κόκκινο και είναι ένα διασκεδαστικό χρώμα για να τη φοράς την ημέρα» είπε η ράπερ.
Στη συνέχεια, παρουσίασε ένα εντυπωσιακό ζευγάρι κόκκινες και μαύρες μπότες που θα μπορούσαν εύκολα να φορεθούν από έναν υπερήρωα, όπως σχολιάζει η Daily Mail. Δικαιολογώντας την αγορά, είπε: «Πρέπει να φορέσω κάτι τρελό όταν σώσω τη Νέα Υόρκη».
H Cardi B αποκάλυψε ότι είχε αγοράσει επίσης μια μπλε τσάντα νεσεσέρ εμπνευσμένη από τον Superman στην τιμή των 3.575 δολαρίων. «Δεν ξέρω αν την αγαπώ πραγματικά, αλλά σκέφτηκα ότι αν δεν την αγόραζα, θα το μετάνιωνα».
Για το τέλος η 33χρονη τραγουδίστρια κράτησε την πιο ακριβή αγορά της, μια μπορντό τσάντα με καπάκι σε σχήμα καμηλοπάρδαλης. «Έχω το τέλειο ντύσιμο για αυτήν την τσάντα. Απλώς δεν ξέρω πού θα το φορέσω», είπε για την τσάντα, η οποία σε ιστότοπους μεταπώλησης πιάνει τα 29.500 δολάρια.
Πριν ολοκληρώσει το βίντεο, η Cardi Β, η περιουσία της οποίας υπολολογίζεται στα 100 εκατομμύρια δολάρια είπε δίκην αστεϊσμού: «Μην το διαστρεβλώνεις μόνο και μόνο επειδή βλέπεις αυτά τα πράγματα, δεν έχω χρήματα. Όλα αυτά είναι μια ψευδαίσθηση».
Το σχόλιο αυτό προκάλεσε αρκετές - αρνητικές - αντιδράσεις για την επιδείξη πλούτου από τη ράπερ.
«Cardi σε παρακαλώ κορίτσι μου, όχι τώρα που δυσκολεύομαι να πληρώσω τους λογαριασμούς μου κορίτσι», έγραψε κάποιος. «Αδερφή, αυτό δεν είναι για εμάς», είπε κάποιος άλλος. «Ενημερώστε μας όταν πάτε στο Walmart» σχολίασε ένας τρίτος. Κάποιος άλλος παρακάλεσε: «Στείλε μου τα παλιά σου πράγματα που δεν χρειάζεσαι». «Κορίτσι μου, θέλεις να μου στείλεις 15.000 για φοιτητικά δάνεια;» ρώτησε ένας τέταρτος. «Αν η Cardi είναι άφραγκη, τότε τι είμαι εγώ;» αναρωτήθηκε ένας άλλος από τους σχολιαστές.
Στο βίντεο που έχει πάνω από 10 εκατομμύρια views, η 33χρονη ράπερ ξεκίνησε δείχνοντας μια μίνι τσάντα της από δέρμα αρνιού και χρυσό μεταλλικό Chanel 25 αξίας 8.400 δολαρίων. «Αυτή είναι η πιο δύσκολη τσάντα για να την αποκτήσει κανείς από την Chanel», ισχυρίστηκε η Cardi Β. «Ήμουν τόσο τυχερή που την απέκτησα. Προσπαθώ να αποκτήσω την "αδερφή" της. Προσπαθώ να μην την φοράω πολύ γιατί δεν θέλω να τη λερώσω επειδή είναι τόσο αποκλειστική».
Το δεύτερο αντικείμενο που παρουσίασε ήταν η τσάντα Chanel 25 Hobo με χρυσά μεταλλικά στοιχεία, η οποία έχει τιμή μεταπώλησης 10.500 δολάρια. «Είναι πανέμορφη. Λατρεύω μια πράσινη τσάντα επειδή ταιριάζει με μπλε, κόκκινο και είναι ένα διασκεδαστικό χρώμα για να τη φοράς την ημέρα» είπε η ράπερ.
@iamcardib
Come haul with me ❤️♬ original sound - Cardi B
Στη συνέχεια, παρουσίασε ένα εντυπωσιακό ζευγάρι κόκκινες και μαύρες μπότες που θα μπορούσαν εύκολα να φορεθούν από έναν υπερήρωα, όπως σχολιάζει η Daily Mail. Δικαιολογώντας την αγορά, είπε: «Πρέπει να φορέσω κάτι τρελό όταν σώσω τη Νέα Υόρκη».
H Cardi B αποκάλυψε ότι είχε αγοράσει επίσης μια μπλε τσάντα νεσεσέρ εμπνευσμένη από τον Superman στην τιμή των 3.575 δολαρίων. «Δεν ξέρω αν την αγαπώ πραγματικά, αλλά σκέφτηκα ότι αν δεν την αγόραζα, θα το μετάνιωνα».
Για το τέλος η 33χρονη τραγουδίστρια κράτησε την πιο ακριβή αγορά της, μια μπορντό τσάντα με καπάκι σε σχήμα καμηλοπάρδαλης. «Έχω το τέλειο ντύσιμο για αυτήν την τσάντα. Απλώς δεν ξέρω πού θα το φορέσω», είπε για την τσάντα, η οποία σε ιστότοπους μεταπώλησης πιάνει τα 29.500 δολάρια.
Πριν ολοκληρώσει το βίντεο, η Cardi Β, η περιουσία της οποίας υπολολογίζεται στα 100 εκατομμύρια δολάρια είπε δίκην αστεϊσμού: «Μην το διαστρεβλώνεις μόνο και μόνο επειδή βλέπεις αυτά τα πράγματα, δεν έχω χρήματα. Όλα αυτά είναι μια ψευδαίσθηση».
Το σχόλιο αυτό προκάλεσε αρκετές - αρνητικές - αντιδράσεις για την επιδείξη πλούτου από τη ράπερ.
«Cardi σε παρακαλώ κορίτσι μου, όχι τώρα που δυσκολεύομαι να πληρώσω τους λογαριασμούς μου κορίτσι», έγραψε κάποιος. «Αδερφή, αυτό δεν είναι για εμάς», είπε κάποιος άλλος. «Ενημερώστε μας όταν πάτε στο Walmart» σχολίασε ένας τρίτος. Κάποιος άλλος παρακάλεσε: «Στείλε μου τα παλιά σου πράγματα που δεν χρειάζεσαι». «Κορίτσι μου, θέλεις να μου στείλεις 15.000 για φοιτητικά δάνεια;» ρώτησε ένας τέταρτος. «Αν η Cardi είναι άφραγκη, τότε τι είμαι εγώ;» αναρωτήθηκε ένας άλλος από τους σχολιαστές.
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