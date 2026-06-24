Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Ασπρόπυργο έξω από το Στρατόπεδο Ξηρογιάννη - Παραμένουν δυνάμεις στην περιοχή

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 24/6, στον Ασπρόπυργο, σε χαμηλή ξερή βλάστηση πάνω από τη λίμνη Κουμουνδούρου κοντά στο Στρατόπεδο Ξηρογιάννη.Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στην περιοχή επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 2 οχήματα.Από τη φωτιά δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.Σημειώνεται ότι με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της. Τέλος, όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.