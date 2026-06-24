16 χρόνια από τον θάνατο του Γιώργου Βασιλάκη από βόμβα στο υπ. Προστασίας του Πολίτη, «η απουσία του δεν έπαψε ποτέ να βαραίνει την ψυχή μου» λέει ο Χρυσοχοΐδης