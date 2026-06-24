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16 χρόνια από τον θάνατο του Γιώργου Βασιλάκη από βόμβα στο υπ. Προστασίας του Πολίτη, «η απουσία του δεν έπαψε ποτέ να βαραίνει την ψυχή μου» λέει ο Χρυσοχοΐδης
16 χρόνια από τον θάνατο του Γιώργου Βασιλάκη από βόμβα στο υπ. Προστασίας του Πολίτη, «η απουσία του δεν έπαψε ποτέ να βαραίνει την ψυχή μου» λέει ο Χρυσοχοΐδης
«Δεν ήταν μόνο ένας άξιος αξιωματικός, ήταν ένας στενός συνεργάτης με τον οποίο μοιραστήκαμε δύσκολες στιγμές και την κοινή πεποίθηση ότι η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν καθημερινή προσφορά και προσωπική ευθύνη»
Δεκαέξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που ο ταξίαρχος Γιώργος Βασιλάκης έχασε τη ζωή του από έκρηξη βόμβας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, λίγα μέτρα από το γραφείο του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη του οποίου ο άτυχος αστυνομικός ήταν υπασπιστής.
Σε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σημειώνει ότι «η τραγική αυτή απώλεια αποτελεί διαρκή υπενθύμιση ότι η τρομοκρατία στρέφεται ενάντια στη Δημοκρατία, στους θεσμούς και σε ανθρώπους που υπηρετούν με αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον».
Όπως γράφει για τον Γιώργο Βασιλάκη, «δεν ήταν μόνο ένας άξιος αξιωματικός. Ήταν ένας στενός συνεργάτης, ένας άνθρωπος με τον οποίο μοιραστήκαμε δύσκολες στιγμές, αγωνίες και την κοινή πεποίθηση ότι η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν καθημερινή προσφορά και προσωπική ευθύνη».
«Η καλύτερη τιμή στη μνήμη του είναι να υπηρετούμε καθημερινά με συνέπεια το καθήκον μας και να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες για τις οποίες εκείνος έδωσε τη ζωή του. Η απουσία του δεν έπαψε ποτέ να βαραίνει τη μνήμη και την ψυχή μου. Τον θυμόμαστε με σεβασμό, συγκίνηση και βαθιά ευγνωμοσύνη. Δεν τον ξεχνάμε ποτέ» καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
Η τραγική αυτή απώλεια αποτελεί διαρκή υπενθύμιση ότι η τρομοκρατία στρέφεται ενάντια στη Δημοκρατία, στους θεσμούς και σε ανθρώπους που υπηρετούν με αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον. Ο Γιώργος Βασιλάκης υπηρέτησε την Ελληνική Αστυνομία με ήθος, ευθύνη και βαθιά αίσθηση καθήκοντος και το παράδειγμά του παραμένει ζωντανό για όλους μας.
Ο Γιώργος δεν ήταν μόνο ένας άξιος αξιωματικός. Ήταν ένας στενός συνεργάτης, ένας άνθρωπος με τον οποίο μοιραστήκαμε δύσκολες στιγμές, αγωνίες και την κοινή πεποίθηση ότι η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν καθημερινή προσφορά και προσωπική ευθύνη. Η καλύτερη τιμή στη μνήμη του είναι να υπηρετούμε καθημερινά με συνέπεια το καθήκον μας και να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες για τις οποίες εκείνος έδωσε τη ζωή του.
Η απουσία του δεν έπαψε ποτέ να βαραίνει τη μνήμη και την ψυχή μου. Τον θυμόμαστε με σεβασμό, συγκίνηση και βαθιά ευγνωμοσύνη. Δεν τον ξεχνάμε ποτέ.
Σε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σημειώνει ότι «η τραγική αυτή απώλεια αποτελεί διαρκή υπενθύμιση ότι η τρομοκρατία στρέφεται ενάντια στη Δημοκρατία, στους θεσμούς και σε ανθρώπους που υπηρετούν με αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον».
Όπως γράφει για τον Γιώργο Βασιλάκη, «δεν ήταν μόνο ένας άξιος αξιωματικός. Ήταν ένας στενός συνεργάτης, ένας άνθρωπος με τον οποίο μοιραστήκαμε δύσκολες στιγμές, αγωνίες και την κοινή πεποίθηση ότι η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν καθημερινή προσφορά και προσωπική ευθύνη».
«Η καλύτερη τιμή στη μνήμη του είναι να υπηρετούμε καθημερινά με συνέπεια το καθήκον μας και να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες για τις οποίες εκείνος έδωσε τη ζωή του. Η απουσία του δεν έπαψε ποτέ να βαραίνει τη μνήμη και την ψυχή μου. Τον θυμόμαστε με σεβασμό, συγκίνηση και βαθιά ευγνωμοσύνη. Δεν τον ξεχνάμε ποτέ» καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
Όλη η ανάρτηση του Μιχάλη ΧρυσοχοΐδηΣυμπληρώνονται, σήμερα, 16 χρόνια από την ημέρα που ο Γιώργος Βασιλάκης έπεσε νεκρός την ώρα που ασκούσε τα καθήκοντά του, από έκρηξη βόμβας, λίγα, μόλις, μέτρα από το γραφείο μου, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Άλλο ένα θύμα μιας στυγνής τρομοκρατικής ενέργειας.
Η τραγική αυτή απώλεια αποτελεί διαρκή υπενθύμιση ότι η τρομοκρατία στρέφεται ενάντια στη Δημοκρατία, στους θεσμούς και σε ανθρώπους που υπηρετούν με αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον. Ο Γιώργος Βασιλάκης υπηρέτησε την Ελληνική Αστυνομία με ήθος, ευθύνη και βαθιά αίσθηση καθήκοντος και το παράδειγμά του παραμένει ζωντανό για όλους μας.
Ο Γιώργος δεν ήταν μόνο ένας άξιος αξιωματικός. Ήταν ένας στενός συνεργάτης, ένας άνθρωπος με τον οποίο μοιραστήκαμε δύσκολες στιγμές, αγωνίες και την κοινή πεποίθηση ότι η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν καθημερινή προσφορά και προσωπική ευθύνη. Η καλύτερη τιμή στη μνήμη του είναι να υπηρετούμε καθημερινά με συνέπεια το καθήκον μας και να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες για τις οποίες εκείνος έδωσε τη ζωή του.
Η απουσία του δεν έπαψε ποτέ να βαραίνει τη μνήμη και την ψυχή μου. Τον θυμόμαστε με σεβασμό, συγκίνηση και βαθιά ευγνωμοσύνη. Δεν τον ξεχνάμε ποτέ.
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