ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας

Πρώτο κρούσμα Έμπολα στη Γαλλία σε γιατρό που επέστρεψε από Κονγκό
ΚΟΣΜΟΣ
Έμπολα Ιός Έμπολα Γαλλία Κονγκό

Πρώτο κρούσμα Έμπολα στη Γαλλία σε γιατρό που επέστρεψε από Κονγκό

Συναγερμός στις υγειονομικές αρχές της χώρας - Σε  απομόνωση ο γιατρός, έχει ξεκινήσει ιχνηλάτηση επαφών

Πρώτο κρούσμα Έμπολα στη Γαλλία σε γιατρό που επέστρεψε από Κονγκό
1 ΣΧΟΛΙΟ
Για πρώτη φορά εντοπίστηκε κρούσμα του ιού Έμπολα στο γαλλικό έδαφος, σε έναν γιατρό που επέστρεψε από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια χώρα που είναι αντιμέτωπη με μεγάλη επιδημία, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας.

Το υπουργείο Υγείας «επιβεβαιώνει σήμερα τον εντοπισμό ενός πρώτου θετικού κρούσματος του ιού Έμπολα στο εθνικό έδαφος», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του, διευκρινίζοντας ότι ο ασθενής έχει τεθεί σε απομόνωση και έχει ξεκινήσει η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών του.



Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ο κίνδυνος από τον ιό Έμπολα για τον γενικό πληθυσμό της Ευρώπης είναι χαμηλός.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Στεφάν Λεκορνί παρακολουθεί «ιδιαίτερα στενά» την κατάσταση, διαβεβαίωσε το περιβάλλον του.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν μολυνθεί από τον ιό Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, από τους οποίους οι 267 έχουν πεθάνει, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να προειδοποιεί ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που έχουν εντοπιστεί ποτέ τον πρώτο μήνα από το ξέσπασμα μιας επιδημίας Έμπολα.

Στις 15 Μαΐου κηρύχθηκε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό η 17η επιδημία Έμπολα, αν και ο ιός εντοπίστηκε πολλές εβδομάδες έπειτα από "μυστηριώδεις" θανάτους σε μια πόλη της επαρχίας Ιτούρι, επίκεντρο της επιδημίας αυτής. Συνολικά τα τελευταία 50 χρόνια περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει στην Αφρική από τον Έμπολα.

Κλείσιμο
Για την τρέχουσα επιδημία ευθύνεται το στέλεχος Bundibugyo του ιού για το οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση από την Εθνική Τράπεζα

Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αίτησης, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να επιλέξουν την κατάλληλη μορφή χρηματοδότησης, αλλά και να διαχειριστούν επιτυχώς την αίτησή τους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης