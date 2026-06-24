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Ρόδος: Τουρίστας βγήκε ολόγυμνος στο δρόμο, ανέβηκε σε ασθενοφόρο και πήδηξε στην άσφαλτο, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος φαληράκι Γυμνός Ασθενοφόρο

Ρόδος: Τουρίστας βγήκε ολόγυμνος στο δρόμο, ανέβηκε σε ασθενοφόρο και πήδηξε στην άσφαλτο, δείτε βίντεο

Η αστυνομία τον μετέφερε σε ψυχιατρική κλινική νοσοκομείου για να λάβει θεραπεία

Ρόδος: Τουρίστας βγήκε ολόγυμνος στο δρόμο, ανέβηκε σε ασθενοφόρο και πήδηξε στην άσφαλτο, δείτε βίντεο
23 ΣΧΟΛΙΑ
Ενα πολύ ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 24 Ιουνίου στο Φαληράκι της Ρόδου

Συγκεκριμένα, ένας τουρίστας βγήκε στους δρόμους ολόγυμνος και στη συνέχεια ανέβηκε πάνω σε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ξαπλώνοντας στην οροφή του. Έπειτα, σηκώθηκε και πήδηξε στην άσφαλτο με σαφή κίνδυνο για τη ζωή του και των γύρω του καθώς από το σημείο περνούσαν κανονικά αυτοκίνητα. 

Το ΕΚΑΒ κάλεσε την Αστυνομία και στη συνέχεια μέλη της ομάδας ΔΙΑΣ τον μετέφεραν σε ψυχιατρική κλινική νοσοκομείου. 

Δείτε το σχετικό βίντεο:
23 ΣΧΟΛΙΑ

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