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Εύα Λονγκόρια: Το πάρτι για τα όγδοα γενέθλια του γιου της και το τρυφερό στιγμιότυπο με την αγκαλιά τους
GALA
Εύα Λονγκόρια Γενέθλια Γιος

Εύα Λονγκόρια: Το πάρτι για τα όγδοα γενέθλια του γιου της και το τρυφερό στιγμιότυπο με την αγκαλιά τους

Η ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες στα social media

Εύα Λονγκόρια: Το πάρτι για τα όγδοα γενέθλια του γιου της και το τρυφερό στιγμιότυπο με την αγκαλιά τους
Ένα πάρτι για τα όγδοα γενέθλια του γιου της οργάνωσε η Εύα Λονγκόρια, δημοσιεύοντας βίντεο και φωτογραφίες στα social media και πιο συγκεκριμένα στο Instagram.

Μεταξύ του υλικού που μοιράστηκε η ηθοποιός με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ξεχωρίζει μία τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της. Σε αυτήν, μητέρα και γιος αγκαλιάζονται μπροστά στην τούρτα γενεθλίων. Μέσα από το υλικό που αναρτήθηκε αποκαλύφθηκαν επίσης λεπτομέρειες από τον στολισμό. «Περάσαμε υπέροχα, γιορτάζοντας τα γενέθλια του Σάντι αυτό το Σαββατοκύριακο. Παιδιά, έχω ένα 8χρονο αγόρι», έγραψε η Εύα Λονγκόρια στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.

Η ανάρτησή της

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