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Με δύο μαχαίρια επιτέθηκε η 29χρονη στον σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη, της ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Με δύο μαχαίρια επιτέθηκε η 29χρονη στον σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη, της ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Από την επίθεση το θύμα υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι
Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος τος 29χρονης που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου τους, στη Θεσσαλονίκη.
Η κατηγορούμενη, η οποία διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων, παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.
Το περιστατικό έγινε χθες (23/6) γύρω στις 10 το πρωί μέσα σε διαμέρισμα ημιωρόφου στην περιοχή της Ανω Πόλης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε καβγάς μεταξύ του ζευγαριού και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου η γυναίκα κατάφερε χτυπήματα στον νεαρό με δύο μαχαιριά.
Από την επίθεση, ο 24χρονος υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου. Αφού τον παρέλαβαν οι γιατροί υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και παραμένει σε νοσηλεία.
Τα δύο μαχαίρια κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να περιληφθεί στη δικογραφία.
Η κατηγορούμενη, η οποία διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων, παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.
Το περιστατικό έγινε χθες (23/6) γύρω στις 10 το πρωί μέσα σε διαμέρισμα ημιωρόφου στην περιοχή της Ανω Πόλης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε καβγάς μεταξύ του ζευγαριού και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου η γυναίκα κατάφερε χτυπήματα στον νεαρό με δύο μαχαιριά.
Από την επίθεση, ο 24χρονος υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου. Αφού τον παρέλαβαν οι γιατροί υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και παραμένει σε νοσηλεία.
Τα δύο μαχαίρια κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να περιληφθεί στη δικογραφία.
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