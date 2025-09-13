Επικό σκηνικό στην παράσταση του Τσουβέλα στη Στυλίδα - Εμφανίστηκε πίσω του παπάς και του τραγούδησε το σάουντρακ του «Ιησού από τη Ναζαρέτ»
Επικό σκηνικό στην παράσταση του Τσουβέλα στη Στυλίδα - Εμφανίστηκε πίσω του παπάς και του τραγούδησε το σάουντρακ του «Ιησού από τη Ναζαρέτ»
Δείτε βίντεο - «Δεν ξέρω τι άλλο θα μου συμβεί στις παραστάσεις» έγραψε ο κωμικός στα social media
Κάθε μέρα και μια sold out παράσταση, κάθε μέρα και ένα τρελό σκηνικό για τον Αλέξανδρο Τσουβέλα.
Το καλοκαίρι ο «εξωγήινος» του γνωστού κωμικού, ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και σε όλες τις παραστάσεις δεν έπεφτε καρφίτσα. Αυτό το διάστημα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας βρίσκεται στην τελική ευθεία της καλοκαιρινής του περιοδείας και χθες το απόγευμα έπαιζε στην Στυλίδα. Μια παράσταση που κανονικά ήταν προγραμματισμένη για τις 21:30, αλλά λόγω της Εθνικής Ελλάδος μπάσκετ, μεταφέρθηκε για τις 19:00.
Σε ένα σημείο της παράστασης, εμφανίστηκε σε ένα υπερυψωμένο σημείο πίσω από τον κωμικό ένας παπάς και φυσικά όλοι ξέσπασαν σε γέλια, ενώ και ο ίδιος ο ιερέας θέλησε να αστειευτεί με τον κωμικό και ραδιοφωνικό παρουσιαστή.
Αρχικά ο Τσουβέλας -ο πατέρας του οποίου είναι παπάς- όταν τον είδε, έκανε τον σταυρό του αδυνατώντας να πιστέψει στο... θέαμα. «Εν τω μεταξύ δεν θα ήταν ωραίο να τον έβλεπα μόνο εγώ και να έρθει να με πάρει;» είπε ο κωμικός με το κοινό να ξεσπά σε γέλια. Καθώς μάλιστα ο ιερέας αποχωρούσε από το σημείο, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας «τραγούδησε» το soundtrack του «Ιησούς από τη Ναζαρέτ», με τον παπά να γελάει διαρκώς.
«Πείτε μου η ζωή μου τι άλλο μου επιφυλάσσει» είπε στη συνέχεια.
Το περιστατικό ανάρτησε και ο ίδιος ο Τσουβέλας που έγραψε στα social media «Δεν ξέρω τι άλλο θα μου συμβεί στις παραστάσεις».
Δεν ξέρω τι άλλο θα μου συμβεί στις παραστάσεις παιδιά...Νομίζετε πως τα βγάζω απ το μυαλό μου..Κάτι έχει το κάρμα αυτό #ΣτυλίδαPosted by Αλέξανδρος Τσουβέλας on Friday, September 12, 2025
O «Εξωγήινος» συνεχίζεται με παραστάσεις σήμερα στον Βόλο, αύριο στη Λάρισα και στις 19 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Η καλοκαιρινή του περιοδεία κλείνει στις 25 Σεπτεμβρίου με μια ακόμα μεγάλη παράσταση στο Βεάκειο, το οποίο είχε γεμίσει και στις αρχές του καλοκαιριού.
