Επικό σκηνικό στην παράσταση του Τσουβέλα στη Στυλίδα - Εμφανίστηκε πίσω του παπάς και του τραγούδησε το σάουντρακ του «Ιησού από τη Ναζαρέτ»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Δεν ξέρω τι άλλο θα μου συμβεί στις παραστάσεις παιδιά...Νομίζετε πως τα βγάζω απ το μυαλό μου..Κάτι έχει το κάρμα αυτό #Στυλίδα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αλέξανδρος Τσουβέλας (@alexandros_tsouvelas)

FBI: Τον πιάσαμε - Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ

O «Εξωγήινος» συνεχίζεται με παραστάσεις σήμερα στον Βόλο, αύριο στη Λάρισα και στις 19 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Η καλοκαιρινή του περιοδεία κλείνει στις 25 Σεπτεμβρίου με μια ακόμα μεγάλη παράσταση στο Βεάκειο, το οποίο είχε γεμίσει και στις αρχές του καλοκαιριού.