Ξεσπά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Το να ανεβάζεις όλη την παράσταση στο Tik Tok και να τη βλέπουν δωρεάν είναι κατάπτυστο»
Από αυτό που κάνω ζουν πολλοί άνθρωποι και δεν το σέβεσαι, σχολίασε σε ανάρτησή του ο stand-up comedian
Ξέσπασε μέσα από το Instagram ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην απόφαση ορισμένων ατόμων να ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραστάσεις καλλιτεχνών. Ο stand-up comedian εξήγησε ότι τον χαροποιεί να κυκλοφορούν στα social media μερικές στιγμές από δική του παράσταση. Το να είναι όμως διαθέσιμη ολόκληρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι, όπως τόνισε, κατάπτυστο και απαράδεκτο, αφού έτσι δεν ζημιώνεται μόνο εκείνος, αλλά και όλοι όσοι συνεργάζονται μαζί του.
Όπως έγραψε στη δημοσίευσή του: «Καταλαβαίνω και είναι χαρά μου κάποιος να ανεβάζει κάποια δευτερόλεπτα απ’ το live. Ειδικά σε μεγάλα θέατρα. Το να ανεβάζεις όμως όλη την παράσταση στο Tik Tok λάιβ και να τη βλέπουν δωρεάν χιλιάδες άνθρωποι είναι κατάπτυστο και απαράδεκτο. Από αυτό που κάνω ζουν πολλοί άνθρωποι και δεν το σέβεσαι».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
