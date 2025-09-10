Σάκης Κατσούλης μετά τη διάγνωσή του με αιφνίδια βαρηκοΐα: Νιώθω αισθητά καλύτερα
Ο νικητής του Survivor ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του ακόλουθους για την κατάσταση της υγείας του, ευχαριστώντας τους παράλληλα για τα μηνύματα στήριξης
Νεότερα για την κατάσταση της υγείας του έδωσε ο Σάκης Κατσούλης που πριν από μερικές μέρες αποκάλυψε μέσα από τα social media ότι έχει διαγνωστεί με αιφνίδια βαρηκοΐα. Όπως εξήγησε ο νικητής του Survivor με ένα Instagram story, οι γιατροί προχώρησαν σε ενδοτυμπανική έγχυση κορτιζόνης, πράγμα που τον έκανε να νιώσει καλύτερα. Μέσα από την ίδια ανάρτηση, ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς του ακόλουθους για τη στήριξη και την αγάπη που δείχνουν.
Όπως έγραψε στη δημοσίευσή του: «Σε καλά νέα σήμερα! Νιώθω αισθητά καλύτερα μετά τη χθεσινή ενδοτυμπανική έγχυση κορτιζόνης. Όταν με το καλό τελειώσει όλο αυτό και έχω μια συνολική εικόνα, θα σας πω όλα όσα έμαθα και εύχομαι να βοηθήσω έστω και 1%… Πάντα με τη δική μου ταπεινή οπτική και προσωπική εμπειρία. Σας ευχαριστώ όλους για τα χιλιάδες μηνύματα, τις προσευχές σας και τη δύναμή σας. Υγεία σε όλο τον κόσμο».
