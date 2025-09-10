Τζόρτζιο Αρμάνι: Στα σκαριά βιογραφική ταινία για τον θρυλικό σχεδιαστή
Ως Ιταλός νιώθω υποχρέωση να τιμήσω κάποιον που ανέβασε τόσο ψηλά το όνομα της χώρας μου, είπε ο παραγωγός του φιλμ, Αντρέα Ιερβολίνο
Ο παραγωγός των ταινιών «Ferrari» και «Lamborghini: The Man Behind the Legend», Αντρέα Ιερβολίνο ανακοίνωσε την παραγωγή μιας βιογραφικής ταινίας για Τζόρτζιο Αρμάνι. Όπως αποκάλυψε, το πρότζεκτ βρίσκεται στα σκαριά εδώ και αρκετούς μήνες και γεννήθηκε από «μια προσωπική επιθυμία να αποτίσει φόρο τιμής σε έναν από τους μεγαλύτερους καινοτόμους της διεθνούς μόδας και σε ένα ανεξίτηλο σύμβολο της ιταλικής ταυτότητας παγκοσμίως».
Αναφερόμενος στην πρόσφατη απώλεια του θρύλου της μόδας, ο Ιταλός παραγωγός δήλωσε: «Ο θάνατος του Αρμάνι έφερε και πάλι στο προσκήνιο τη βαθιά αξία και το νόημα που εκπροσωπεί το όνομα Αρμάνι για την Ιταλία και τον κόσμο».
Σύμφωνα με το Deadline, το σενάριο της ταινίας αναλαμβάνει ο Μπόμπι Μορέσκο, σεναριογράφος της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Crash». Ο Μορέσκο, ο οποίος έχει συνεργαστεί πολλές φορές με τον Ιερβολίνο, βρίσκεται ήδη στο τιμόνι μιας ακόμα μεγάλης παραγωγής του, της βιογραφικής ταινίας «Maserati: The Brothers», στην οποία πρωταγωνιστούν σπουδαία ονόματα του Χόλιγουντ, όπως οι Αλ Πατσίνο, Αντονι Χόπκινς, Αντι Γκαρσία, Μικέλε Μορόνε και Τζέσικα 'Αλμπα.
Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί αν η φιλόδοξη παραγωγή θα εστιάσει μόνο στην επαγγελματική πορεία του σχεδιαστή στις πασαρέλες και το κόκκινο χαλί ή αν θα συμπεριλάβει και την προσωπική του ζωή.
Όπως εξήγησε ο Αντρέα Ιερβολίνο: «Όλοι γνωρίζουμε το μπραντ Armani, αλλά δεν γνωρίζουμε απαραίτητα τον άνθρωπο Τζόρτζιο Αρμάνι: την ιστορία του, τις θυσίες, το όραμα του. Ως Ιταλός, νιώθω υποχρέωση να τιμήσω κάποιον που ανέβασε τόσο ψηλά το όνομα της χώρας μου. Όπως ένας δημοσιογράφος αφιερώνει ένα ειδικό πρόγραμμα ή ένα εκτενές άρθρο σε μια μεγάλη προσωπικότητα, εγώ επέλεξα να αφιερώσω μια ταινία: ένα ολοκληρωμένο έργο ικανό να αφηγηθεί την ιστορία του ανθρώπου πίσω από το σύμβολο, του Αρμάνι πίσω από τον Αρμάνι».
Σύμφωνα με εκείνον, η ταινία για τον σπουδαίο σχεδιαστή θα κάνει όλους τους Ιταλούς να νιώσουν περηφάνια. «Πιστεύω ότι αυτό το πρότζεκτ θα κάνει περήφανους όλους τους Ιταλούς και έναν φόρο τιμής που οι κληρονόμοι του Αρμάνι μπορούν να δεχτούν με σεβασμό και αγάπη», κατέληξε.
Giorgio Armani Biopic 'Armani - The King Of Fashion' In The Works From Producer Andrea Iervolino https://t.co/yLBtMhLxlM— Deadline (@DEADLINE) September 10, 2025
