Παρακαλώντας τους Κινέζους

Πριν από λίγες ημέρες, συγκεκριμένα στις 6 Μαΐου το Διοικητικό Συμβούλιο της Morrow Batteries ASA, μιας νορβηγικής εταιρείας που φιλοδοξούσε να κατασκευάζει στην Ευρώπη κελιά μπαταριών λιθίου, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να καταθέσει αίτηση πτώχευσης. Η πτώχευση παρέσυρε και δυο θυγατρικές της Morrow που ασχολούνταν με την τεχνολογία και τη βιομηχανική παραγωγή, με το ΔΣ να εκφράζει τη λύπη του επειδή δεν κατάφερε να εξασφαλίσει περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει τη διαδικασία που ήταν σε εξέλιξη για την εξασφάλιση επενδυτή και χρηματοδότησης. Τα σχετικά δημοσιεύματα σημειώνουν πως η Morrow λειτουργικά ήταν στην αρχική φάση της βιομηχανοποίησης και έντασης κεφαλαίου σε μια συγκυρία που η διεθνής αγορά μπαταριών έγινε πιο ανταγωνιστική λόγω της υπερπροφοράς που πίεσε καθοδικά τις τιμές.Η Morrow Batteries δεν είναι παρά ένα ακόμη θύμα της αυταπάτης που επικρατεί στην Ευρώπη ότι είναι σε θέση να παράγουν κελιά μπαταριών λιθίου. Η μάχη έχει χαθεί από τα κινεζικά εργοστάσια που κάνουν αυτή τη δουλειά πολύ καλύτερα, με αποτέλεσμα οι Ευρωπαίοι να αντιλαμβάνονται πλέον πως μόνο η συμπαραγωγή με τους Κινέζους θα είχε νόημα από οικονομικής πλευράς. Μπαταρίες και ηλεκτροκίνηση made in China οδηγούν σε αδιέξοδο τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες που παραδέχονται πως τα επιχειρηματικά τους μοντέλα δεν αποδίδουν πια. Πέρυσι, μετά από μια αναφορά του Reuters ότι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ενδιαφέρονται να αγοράσουν γερμανικά εργοστάσια της Volkswagen που πρόκειται να κλείσουν, εκπρόσωπος του ομίλου Volkswagen παραδέχθηκε πως o διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Oliver Blume, έχει συνομιλίες με Κινέζους εταίρους της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας για το ενδιαφέρον τους να επενδύσουν στην Ευρώπη.Οι Κινέζοι από το 2010, όταν η Γερμανία βολευόταν με φθηνή ρώσικη ενέργεια, σταθερές ισοτιμίες ευρώ και αμερικανικές δαπάνες για την άμυνα, επένδυσαν 100 δισ. για να αναπτύξουν τεχνολογία στον τομέα των μπαταριών. Ταυτόχρονα οι κινεζικές εταιρίες επένδυσαν τεράστια ποσά σε τεχνολογία, software και ΑΙ αποκτώντας τεχνολογικό προβάδισμα. Η Ευρώπη την ίδια χρονική περίοδο τιμωρούσε την Ελλάδα για το χρέος και την απασχολούσε η δημοσιονομική κατάσταση. Το αποτέλεσμα είναι σήμερα ο CEO της Volkswagen να παραδέχεται ότι το μοντέλο, ανάπτυξη και κατασκευή στη Γερμανία και εξαγωγή σε όλο τον κόσμο, δεν λειτουργεί πλέον λόγω υψηλού κόστους και της ταχύτητας ανάπτυξης των Κινέζων ανταγωνιστών. Είπε ακόμη πως η VW στην αγορά της Κίνας είναι αντιμέτωπη με πάνω από 150 ανταγωνιστές, με το κόστος των οχημάτων που κατασκευάζονται στη Γερμανία να κρίνεται πολύ υψηλό.Και δεν είναι μόνον οι γερμανικές και οι άλλες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες που στρίμωξαν άσχημα οι Κινέζοι. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ford, Jim Farley δήλωσε τo 2025 στους New York Times πως η Κίνα είναι 10 χρόνια μπροστά όσον αφορά την κατασκευή μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η μόνη ευκαιρία της Ford να βρεθεί σε ισότιμη θέση είναι να καρπωθεί την εξ Ανατολών τεχνολογία.Άλλωστε το προβάδισμα της Κίνας είναι πασιφανές και από τους αριθμούς. Το 2024 η Κίνα παρήγαγε συνολικά το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής οχημάτων. Για όσα από αυτά ήταν ηλεκτρικά, τα δύο τρίτα ήταν κινέζικα.