Slimane: Ο Γάλλος ερμηνευτής που εντυπωσίασε το 2023 στη Eurοvisiοn έρχεται στην Αθήνα για συναυλία
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Slimane συναυλία Θέατρο Λυκαβηττού

Slimane: Ο Γάλλος ερμηνευτής που εντυπωσίασε το 2023 στη Eurοvisiοn έρχεται στην Αθήνα για συναυλία

Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί

Slimane: Ο Γάλλος ερμηνευτής που εντυπωσίασε το 2023 στη Eurοvisiοn έρχεται στην Αθήνα για συναυλία
4 ΣΧΟΛΙΑ
Πριν δύο χρόνια, το 2023, μάγεψε το ευρωπαϊκό κοινό από τη σκηνή της Eurοvisiοn με τη συγκλονιστική ερμηνεία του στην μπαλάντα «Mon Amour». Από τότε και μετά ο Γάλλος ερμηνευτής Slimane έχει γίνει περιζήτητος και δεν σταματά να δίνει συναυλίες.
Slimane - Mon Amour (LIVE) | France 🇫🇷 | Grand Final | Eurovision 2024

Στις 29 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί στην Αθήνα προκειμένου να δώσει μια συναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού.
Γιορτάζοντας μια δεκαετία από τότε που πρωτοσυστήθηκε στο κοινό, ο Slimane πραγματοποιεί μια περιοδεία με τίτλο «Ένα πιάνο. Μια φωνή - 10 Years Tour».

Μαζί με τον στενό του συνεργάτη Yaacov Salah στο πιάνο, ο Γάλλος σταρ επιστρέφει στην ατμόσφαιρα των πρώτων του βημάτων. Εκεί όπου δεν χρειάζονται περιττά στοιχεία – μόνο η φωνή, ο στίχος, η ανάσα και η σιωπή που αντηχεί πιο δυνατά από ποτέ.

Η σχέση του Slimane με την Ελλάδα ενδυναμώθηκε μέσα από τις δύο sold-out εμφανίσεις του, το χειμώνα του 2025 στο Θέατρο Παλλάς, στις οποίες δέχτηκε θερμή υποδοχή από το κοινό.

Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ 
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης