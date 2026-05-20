Slimane: Ο Γάλλος ερμηνευτής που εντυπωσίασε το 2023 στη Eurοvisiοn έρχεται στην Αθήνα για συναυλία
Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί
Πριν δύο χρόνια, το 2023, μάγεψε το ευρωπαϊκό κοινό από τη σκηνή της Eurοvisiοn με τη συγκλονιστική ερμηνεία του στην μπαλάντα «Mon Amour». Από τότε και μετά ο Γάλλος ερμηνευτής Slimane έχει γίνει περιζήτητος και δεν σταματά να δίνει συναυλίες.
Στις 29 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί στην Αθήνα προκειμένου να δώσει μια συναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού.
Γιορτάζοντας μια δεκαετία από τότε που πρωτοσυστήθηκε στο κοινό, ο Slimane πραγματοποιεί μια περιοδεία με τίτλο «Ένα πιάνο. Μια φωνή - 10 Years Tour».
Μαζί με τον στενό του συνεργάτη Yaacov Salah στο πιάνο, ο Γάλλος σταρ επιστρέφει στην ατμόσφαιρα των πρώτων του βημάτων. Εκεί όπου δεν χρειάζονται περιττά στοιχεία – μόνο η φωνή, ο στίχος, η ανάσα και η σιωπή που αντηχεί πιο δυνατά από ποτέ.
Η σχέση του Slimane με την Ελλάδα ενδυναμώθηκε μέσα από τις δύο sold-out εμφανίσεις του, το χειμώνα του 2025 στο Θέατρο Παλλάς, στις οποίες δέχτηκε θερμή υποδοχή από το κοινό.
