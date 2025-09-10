Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Μετά τον «Frankenstein» συνεργάζεται ξανά με τον Όσκαρ Άιζακ
Είναι πολύ βίαιο, είναι σαν το «My Dinner with Andre» αλλά με φόνους μετά από κάθε πιάτο, είπε ο σκηνοθέτης για το νέο του φιλμ «Fury»
Μετά τη συνεργασία τους στον «Frankenstein», ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο ανακοίνωσε ότι ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τον Όσκαρ Άιζακ στη νέα του ταινία με τίτλο «Fury».
Η παραγωγή περιγράφεται ως ένα «βίαιο» έργο στο ύφος μιας «φονικής» εκδοχής, του «My Dinner with Andre». «Γράφω ένα πρότζεκτ για να το γυρίσω με τον Όσκαρ», αποκάλυψε ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, στο κοινό του 50ού Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.
«Έχει τον τίτλο ''Fury'' και στην ουσία επιστρέφει στα θρίλερ στοιχεία του ''Nightmare Alley'' — είναι πολύ σκληρό, πολύ βίαιο. Σαν το ''My Dinner with Andre'' αλλά με φόνους μετά από κάθε πιάτο», συμπλήρωσε.
Στη συνέχεια, ο ντελ Τόρο εξήγησε γιατί τον προσέλκυσε αυτό το πρότζεκτ, λέγοντας: «Με ενδιαφέρει πολύ η βία που ασκούμε ο ένας στον άλλον, διανοητικά, ψυχικά αλλά και σωματικά.
Στη συνέχεια, ανέφερε: «Nομίζω ότι τώρα έχω νέες απορίες. Είμαι 60 ετών, έχω περάσει από το να ψάχνω πού πηγαίνω, στο να είμαι πατέρας και γιος και τώρα βρίσκομαι στη δεκαετία των τύψεων. Οπότε να περιμένετε πολλές πράξεις μεταμέλειας».
Επιπλέον, ο Μεξικανός δημιουργός επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζει μια stop-motion διασκευή του μυθιστορήματος φαντασίας «The Buried Giant» του νομπελίστα Καζούο Ισιγκούρο.
