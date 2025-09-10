Η Ελλάδα επέστρεψε στους 4 του Eurobasket μετά από 16 χρόνια: Οι σφιγμένες γροθιές του Σπανούλη και το «άλλο ένα» του Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανήρτησε γαλάζιες χάντρες για το «κακό μάτι» αφού «συνυπέγραψε» το 87-76 επί της Λιθουανίας με Τολιόπουλο, Κώστα Αντετοκούνμπο, Σλούκα και Παπανικολάου
Στους 4 του EuroBasket 2025, για πρώτη φορά μετά το 2009 και τη διοργάνωση της Πολωνίας, βρίσκεται η εθνική μπάσκετ μετά τη νίκη επί της Λιθουανίας το βράδυ της Τρίτης.
Με μεγάλους πρωταγωνιστές τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Βασίλη Τολιόπουλο, τον Κώστα Αντετοκούνμπο αλλά και το δίδυμο Κώστας Σλούκας-Κώστας Παπανικολάου, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ξεπέρασε τα όποια προβλήματα προκάλεσε ο Γιόνας Βαλαντσιούνας και «υπέγραψε» για την Ελλάδα την πρόκριση στους ημιτελικούς του φετινού EuroBasket.
Χαρακτηριστικό της έντασης του αγώνα και της... λύτρωσης μετά το τέλος του, οι αντιδράσεις τόσο του Βασίλη Σπανούλη αλλά και των παιχτών του μετά το τελευταίο σφύριγμα των διαιτητών.
Ο «V-Span» έσφιξε τις γροθιές του, οι παίχτες αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλο και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο φώναξε «άλλο ένα» στη διοίκηση της ΕΟΚ που ήταν δίπλα στον αγωνιστικό χώρο.
Την ίδια φράση - «Δεν κερδίσαμε κάτι, άλλο ένα» - είχε χρησιμοποιήσει λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα ο ηγέτης της εθνικής, Γιάννης Αντετοκούνμπο, για να στείλει το μήνυμα ενόψει του αγώνα με την Τουρκία, την Παρασκευή.
«Μην κοιμάστε, ξυπνήστε» συμπλήρωσε ακόμα πιο δυνατά ο υπαρχηγός της Ελλάδας, Κώστας Σλούκας.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φρόντισε, μάλιστα, να... ξορκίσει το κακό μάτι, κάνοντας μια ανάρτηση στο Facebook με φωτογραφίες και βίντεο από τον αγώνα της Τρίτης, την οποία συνόδευσε με δύο γαλάζιες χάντρες
Το αυτοκόλλητο του θριάμβου που σφράγισε και τυπικά την πρόκριση της Ελλάδας στις 4 καλύτερες ομάδες της φετινής διοργάνωσης, έβαλε για άλλη μια φορά ο Θανάσης Αντετοκούνμπο υπό τους ήχους του τραγουδιού «Γλέντι» που επέλεξε η FIBA για να στολίσει το σχετικό βίντεο και τη φράση «άλλο ένα» από τους συμπαίχτες του.
Οι παίχτες του Σπανούλη θα έχουν στο πλευρό τους την Παρασκευή ακόμα περισσότερους Έλληνες αφού για τον ημιτελικό με την Τουρκία έχουν ήδη διατεθεί 1.000 εισιτήρια σε Έλληνες φιλάθλους που θέλουν να γεμίσουν την «Xiaomi Arena».
Για τη διευκόλυνση της μετακίνησής τους, έχει οργανωθεί ειδική πτήση τσάρτερ που θα αναχωρήσει από την Ελλάδα με προορισμό τη Ρίγα, ώστε οι υποστηρικτές της «γαλανόλευκης» να βρίσκονται κοντά στην ομάδα στη μεγάλη μάχη ενώ υπάρχει σκέψη να κατατεθεί επίσημο αίτημα προς την Aegean για επιπρόσθετες πτήσεις, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση και να δοθεί η δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους Έλληνες να βρεθούν στις εξέδρες.
Για την Τουρκία του προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Άταμαν, και των παικτών των «πρασίνων», του Τσέντι Όσμαν και του Ομέρ Γιούρτσεβεν ξεχωρίζει ο Αλπερέν Σένγκουν ο οποίος κατάφερε να γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία των Eurobasket έχοντας σημειώσει triple double στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του. Συνολικά έχει κατά μέσο όρο 21.6 πόντους, 10.9 ριμπάουντ και 7.1 ασίστ σουτάροντας με 64% στα δίποντα, 37% στα τρίποντα και 77% στις βολές.
Ακολουθεί ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Τσέντι Όσμαν, ο οποίος μετράει στο Euurobasket 14.9 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ, έχοντας 51% στα τρίποντα και 54% στα δίποντα. Διψήφιος σε μέσο όρο πόντων είναι τόσο Σέιν Λάρκιν (11π., 4.6ασ., 3.6ριμπ.) όσο και ο Ερτσάν Οσμάνι (10.4π., 5.3ριμπ., 1.9ασ.)
On to the next one. 🇬🇷💪 #HellasBasketball #EuroBasket #PantaDipla #MakeYourMarkPosted by Εθνική Ομάδα Μπάσκετ on Tuesday, September 9, 2025
🇬🇷 Γιάννης: «Δεν κερδίσαμε κάτι, άλλο ένα!». / Σλούκας: «Μην κοιμάστε! Ξυπνήστε…».#eurobasket | #eurobasket2025 | #hellasbasketball pic.twitter.com/AZuhHYcrWp— Sotiris Charalampopoulos (@sotirischaral) September 9, 2025
🧿🧿Posted by Giannis Antetokounmpo on Tuesday, September 9, 2025
HELLAS TO THE SEMIS 🇬🇷✅ #EUROBASKET pic.twitter.com/X0VyHc87Hn— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
Η ΤουρκίαΤο τελευταίο εμπόδιο για την Ελλάδα πριν τον μεγάλο τελικό θα είναι η αήττητη ομάδα της Τουρκίας η οποία μετράει επτά νίκες σε ισάριθμα ματς της διοργάνωσης, έχοντας κάνει το 5/5 στη φάση των ομίλων όπως επίσης και το 2/2 στα νοκ άουτ παιχνίδια, αποκλείοντας στους «16» την Σουηδία και στα προημιτελικά την Πολωνία.
- Ο δρόμος της Τουρκίας έως τα ημιτελικά
- Τουρκία - Πολωνία 91-77 (Προημιτελικά)
- Τουρκία - Σουηδία 85-79 (Φάση των 16)
- Τουρκία - Σερβία 95-90 (Όμιλος)
- Εσθονία - Τουρκία 64-84 (Όμιλος)
- Τουρκία - Πορτογαλία 95-54 (Όμιλος)
- Τουρκία - Τσεχία 92-78 (Όμιλος)
- Λετονία - Τουρκία 73-93 (Όμιλος)
