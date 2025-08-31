Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Φεστιβάλ Βενετίας: Ενθουσιασμός για τον «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο - Οι θεατές χειροκροτούσαν 13 λεπτά όρθιοι
Δείτε το βίντεο με το παρατεταμένο χειροκρότημα του κοινού
Επί δεκατρία λεπτά χειροκροτούσαν όρθιοι οι θεατές μετά την προβολή της ταινίας «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο στο Φεστιβάλ Βενετίας. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, ο Όσκαρ Άιζακ που υποδύεται τον παρανοϊκό επιστήμονα και ο Τζέικομπ Ελόρντι που ενσαρκώνει το διάσημο τέρας βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 30 Αυγούστου στο Λίντο για την πρεμιέρα του φιλμ, που διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα του Φεστιβάλ, και έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από το κοινό.
Κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου χειροκροτήματος, ο Ντελ Τόρο χαιρέτησε το πλήθος και αγκάλιασε τους δύο πρωταγωνιστές. Ένας εμφανώς συγκινημένος Ελόρντι δέχτηκε ένα φιλί στο μάγουλο από τον Αϊζακ, με τον οποίο στη συνέχεια μοιράστηκαν μια θερμή αγκαλιά.
Στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Μεξικανού δημιουργού, ο Αϊζακ και ο Ελόρντι είχαν στο πλευρό τους τους συμπρωταγωνιστές τους, Μία Γκοθ, Κρίστοφ Βαλτς και Φέλιξ Κάμερερ.
Η γοτθική ταινία επιστημονικής φαντασίας του Μεξικανού δημιουργού αποτελεί μια νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος τρόμου της Μέρι Σέλεϊ του 1818. Η πλοκή επικεντρώνεται σε έναν ιδιοφυή επιστήμονα, ο οποίος καταφέρνει να δώσει ζωή σε ένα τερατώδες πλάσμα, γεγονός που τελικά οδηγεί στην καταστροφή και των δύο.
Η επική ταινία διάρκειας 149 λεπτών και προϋπολογισμού 120 εκατομμυρίων δολαρίων θα μπορούσε να γίνει σημαντική υποψήφια για βραβεία για το Netflix.
Το τρέιλερ της ταινίας
#JacobElordi and Oscar Isaac earn a TK-minute standing ovation for Guillermo del Toro's #Frankenstein♬ original sound - Variety
